Giá vàng ngày 8/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ đã lần đầu tiên tăng vượt mốc 4.000 USD/ounce trong phiên 7/10, trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này và nhu cầu trú ẩn an toàn kéo dài do tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn tiếp diễn.

Giá vàng giao tháng 12 của Mỹ chốt phiên tăng 0,7% ở mức 4.004,4 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao 4.014,6 USD/ounce trong phiên này.

Vào lúc 0 giờ 48 ngày 8/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 3.985,82 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất mọi thời đại là 3.990,85 USD/ounce.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch và chiến lược gia cấp cao về kim loại tại công ty kinh doanh kim loại quý Zaner Metals, nhận định rằng dòng vốn trú ẩn an toàn vẫn đang tiếp diễn, một phần bắt nguồn từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa và không có dấu hiệu thực sự nào cho thấy tình hình sẽ được giải quyết trong thời gian tới. Do đó, ông cho rằng lực mua vàng vẫn còn khá tốt.

Phiên này cũng là ngày thứ bảy Chính phủ Mỹ đóng cửa. Tình trạng này đã làm trì hoãn việc công bố các chỉ số kinh tế quan trọng, buộc các nhà đầu tư phải dựa vào dữ liệu thứ cấp, không phải của chính phủ, để đánh giá thời điểm và mức độ cắt giảm lãi suất của Fed.

Các nhà đầu tư hiện đang dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng này, và dự kiến sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa vào tháng 12.

Trong một diễn biến có lợi cho giá vàng, dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) cho thấy nước này đã bổ sung vàng vào kho dự trữ trong tháng 9, đánh dấu tháng mua vào thứ 11 liên tiếp.

Vàng, một tài sản không sinh lãi, thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị, và cũng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Giá kim loại quý này đã tăng 51% từ đầu năm 2025 đến nay.

Mới đây, ngân hàng Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 từ 4.300 USD/ounce lên 4.900 USD/ounce, với lý do dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ở phương Tây và khả năng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục mua vào.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 8/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 8/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: