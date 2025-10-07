Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, thương hiệu SJC lên mức 140,6 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên sáng nay (7/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh thêm 500.000 đồng mỗi lượng, hiện đã đang giao dịch ở mức 140,6 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 20 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 138,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 138-140,6 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng/lượng so với lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 6/10.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong sáng 7/10 cũng đi lên. Theo đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 135,1-138,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn vẫn giao dịch từ 135,3-138,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 3.965 USD/ounce, tăng 33 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Mức giá này tương đương khoảng 126,2 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá vàng thế giới này thấp hơn giá vàng trong nước gần 14,4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.141 đồng/USD, giảm tiếp 5 đồng so với chốt phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm theo, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là cùng ở mức 26.398 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày hôm qua.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.148-26.398 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.184-26.398 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.180-26.398 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.160-26.398 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Giá vàng thế giới nối dài chuỗi kỷ lục, vẫn trên ngưỡng 3.900 USD Vào lúc 1 giờ 41 phút sáng ngày 7/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,8% lên 3.956,19 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao 3.969,91 USD/ounce.