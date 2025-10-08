Bất ổn và đồn đoán lãi suất đẩy vàng trượt qua đỉnh mới

Vàng thế giới đã tăng vọt lên trên 4.000 USD/ounce, đạt mức kỷ lục trong phiên 8/10, khi các nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trước những bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Giá vàng đã tăng 52% trong năm nay, không chỉ do bất ổn địa chính trị và kinh tế mà còn do hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, chính sách nới lỏng tiền tệ và đồng USD yếu hơn.

Nhu cầu của các quỹ đầu tư ngày càng tăng trong những năm gần đây là yếu tố chính đưa đến sự biến động giá vàng. Tâm lý thị trường bị chi phối bởi xu hướng thị trường, tin tức và các sự kiện toàn cầu có thể thúc đẩy hoạt động mua hoặc bán vàng đầu cơ.

Vàng cũng là một công cụ phòng ngừa rủi ro được ưa chuộng trước biến động của thị trường tiền tệ. Giá vàng thường biến động ngược chiều với đồng USD, vì sự suy yếu của đồng tiền này khiến vàng rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền tệ khác và ngược lại.

Kim loại quý này được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn. Các biện pháp áp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và việc ông áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc đã làm nổ ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu, gây ra những biến động trên thị trường tiền tệ và làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng lạm phát ở Mỹ.

Cuộc chiến thương mại, vốn đã làm chao đảo thị trường tài chính và gây lo ngại về suy thoái, đang leo thang, với việc ông Trump tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên mức 145%, trong khi Trung Quốc đã tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ từ 84% lên 125%.

Các quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng ảnh hưởng đến quỹ đạo của vàng. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vì kim loại quý này không sinh lãi.

Nhu cầu dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng mạnh trong những năm gần đây do bất ổn kinh tế vĩ mô và chính trị.

Trong cuộc khảo sát thường niên vào tháng 6/2025, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết, các ngân hàng trung ương đã đẩy nhanh việc mua vào trong quý IV/2025 và sẽ có thêm nhiều ngân hàng trung ương dự định tăng dự trữ vàng trong vòng một năm, dù giá cao.

Nhu cầu vàng toàn cầu, bao gồm cả giao dịch không qua sàn, đã tăng 1% lên mức cao kỷ lục vào năm 2024.

Số liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBoC tức ngân hàng trung ương), mới công bố cho thấy tổng lượng vàng dự trữ của nước này đạt 74,06 triệu ounce vàng nguyên chất vào cuối tháng 9/2025, tăng so với mức 74,02 triệu ounce của tháng trước đó./.

