Sáng 5/5, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2025.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo:

"Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đồng chí lão thành cách mạng!

Kính thưa Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước!

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những quyết sách mang tính lịch sử của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, tạo tiền đề đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Theo chương trình Kỳ họp, Chính phủ gửi đến Quốc hội 64 báo cáo, tờ trình, tài liệu trên nhiều lĩnh vực. Thay mặt Chính phủ, tôi xin báo cáo Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước một số nội dung chủ yếu về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ NĂM 2024

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng và ước cả năm 2024. Những tháng cuối năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Quốc hội đồng tình, Chính phủ đã thống nhất, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, chỉ bàn làm, không bàn lùi," tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với nỗ lực vượt bậc, "biến nguy thành cơ," "chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế." Các nhận định, kết quả năm 2024 đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp trước cơ bản phù hợp và có nhiều chỉ tiêu đạt tốt hơn; đã đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra. Đáng chú ý là chỉ tiêu tăng năng suất lao động vượt kế hoạch đề ra, sau 3 năm không đạt.

Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm[1]; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt[2]. Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, tốc độ tăng GDP đạt 7,09% (đã báo cáo Quốc hội là 6,8-7%), cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới[3]; nâng quy mô nền kinh tế lên 476,3 tỷ USD, tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 4.700 USD, tiếp cận ngưỡng thu nhập trung bình cao[4]. Lạm phát được kiểm soát ở mức 3,63%[5]; thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm[6]. Thu ngân sách Nhà nước đạt kỷ lục trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 20,1% so với dự toán, vượt 342,7 nghìn tỷ đồng; trong khi đã miễn, giảm, gia hạn 197,3 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất[7].

Các động lực tăng trưởng truyền thống đều phát huy hiệu quả. Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công cao hơn 132 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ; Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới; vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục 25,4 tỷ USD (tăng 2,4 tỷ USD so với số đã báo cáo). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9%; khách quốc tế tăng mạnh (39,5%). Xuất siêu 24,8 tỷ USD và khai mở thành công thị trường tiềm năng ở Trung Đông, châu Phi[8]. Khai thác tốt các động lực tăng trưởng mới. Chuyển đổi số mạnh mẽ với điểm sáng là Đề án 06. Thương mại điện tử có tốc độ phát triển hàng đầu khu vực, tăng 20%[9]. Nhiều dự án, hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực mới nổi được triển khai, tạo sự lan tỏa tốt[10]. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 tăng 2 bậc, lên hạng 44/133. Giá trị thương hiệu quốc gia đạt 507 tỷ USD, tăng 1 bậc, xếp hạng 32 thế giới.

Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Ba đột phá chiến lược được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Đổi mới tư duy, cách làm trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; trong năm 2024, Chính phủ tổ chức 11 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật; trình Quốc hội xem xét, thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ với 28 luật, 24 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 19 dự án luật, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa[11], tiết giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Hệ thống kết cấu hạ tầng có bước đột phá, nhất là hạ tầng giao thông và viễn thông[12], tạo không gian và cơ hội phát triển mới, tăng cường liên kết, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp. Đề án Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn được đẩy mạnh triển khai với sự hưởng ứng tích cực của nhiều trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong nước và trên thế giới.

An sinh xã hội, an ninh, an toàn, an dân được bảo đảm với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau." Đời sống người dân được nâng lên; tập trung khắc phục hiệu quả bão Yagi; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo[13]. Xây dựng nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực; trong năm 2024 đã hỗ trợ xóa trên 76 nghìn nhà tạm, nhà dột nát[14]. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; chủ quyền quốc gia được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả tích cực.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, kết quả đạt được của năm 2024 là rất đáng trân trọng, tự hào, tốt hơn năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là giữ được "trong ấm, ngoài êm," được Nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao[15]; tạo đà cải cách, tạo lực phát triển, tạo khí thế sôi động và tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

II. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Từ đầu năm đến nay, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường. Đặc biệt, việc Hoa Kỳ bất ngờ công bố chính sách thuế đối ứng ở mức cao trên diện rộng[16], trong đó có Việt Nam, tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu[17], đe dọa nghiêm trọng chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại, đầu tư quốc tế. Các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng gay gắt và khó kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, với tinh thần "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá," Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, trọng tâm là:

- Thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và hàng loạt các văn bản pháp luật kèm theo.

- Tập trung thúc đẩy tăng trưởng với mục tiêu 8% trở lên[18]. Tổ chức nhiều hội nghị quan trọng, trong đó có 9 hội nghị với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng trong nước.

- Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó trình Bộ Chính trị, Quốc hội thông qua nhiều cơ chế, chính sách đột phá. Đề xuất ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội về xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số[19].

- Làm việc với nhiều địa phương để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; kiểm tra, đôn đốc các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia với tinh thần làm việc "ba ca, bốn kíp," "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió," "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết," "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm," "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương," "chỉ bàn làm, không bàn lùi," quyết tâm hoàn thành trong thời gian sớm nhất, chất lượng cao nhất và không để đội vốn.

Đặc biệt, trước việc Hoa Kỳ công bố chính sách thuế quan mới, chúng ta đã bình tĩnh, bản lĩnh, chủ động tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp và đạt kết quả bước đầu tích cực; Việt Nam là một trong những nước đầu tiên Hoa Kỳ đồng ý đàm phán[20].

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang chỉ đạo sát sao Đoàn đàm phán và các bộ, cơ quan theo dõi tình hình, khẩn trương hoàn thiện phương án và sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ với tinh thần "lợi ích hài hòa-rủi ro chia sẻ."

1. Kết quả đạt được những tháng đầu năm 2025

a) Về kinh tế

Tăng trưởng GDP quý 1/2025 ước đạt 6,93%, cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2020-2025[21]; nhiều địa phương có mức tăng trưởng 2 con số[22]. Trong 4 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn được bảo đảm. Tỷ giá ổn định; mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm[23], tăng trưởng tín dụng tích cực[24]. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân ở mức 3,2%, tạo dư địa cho điều hành linh hoạt, hiệu quả chính sách vĩ mô. Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đạt trên 944 nghìn tỷ, bằng 48% dự toán năm và tăng 26,3%[25]; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 275 tỷ USD, tăng 15%, xuất siêu trên 5 tỷ USD[26]; bảo đảm an ninh lương thực trong nước và xuất khẩu 3,4 triệu tấn gạo; vốn FDI thực hiện đạt trên 6,7 tỷ USD, cao nhất trong giai đoạn 2020-2025[27], cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế[28].

Cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng tích cực. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà phát triển[29]. Công nghiệp khởi sắc, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng ở mức 2 con số (10,1%)[30]; điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được bảo đảm[31]. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 10%[32]; thương mại điện tử tăng trưởng mạnh[33]. Du lịch là điểm sáng, thu hút gần 7,7 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất từ trước đến nay, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, quan trọng về đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, sân bay, cảng biển, hạ tầng giáo dục, y tế, xã hội[34]… Đồng loạt khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước[35], đưa vào khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và thông xe tuyến chính 5 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam...

Triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị[36]; trong đó Chính phủ trình Quốc hội 13 dự án luật quan trọng và ưu tiên bố trí nguồn lực để tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Dịch vụ công trực tuyến được tăng cường[37]; chấp thuận đầu tư thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh; nâng cấp hạ tầng 5G và trục viễn thông quốc gia[38]. Triển khai Đề án 06 mang lại nhiều kết quả thực chất; cung cấp nhiều ứng dụng, tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp[39]. Chuyển đổi số trong quản lý thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được triển khai quyết liệt, hiệu quả[40].

b) Về văn hóa, xã hội và môi trường

Các chính sách an sinh xã hội[41], chăm sóc người có công với cách mạng, giảm nghèo được triển khai hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, đầm ấm, nghĩa tình, mọi người, mọi nhà đều có Tết[42]. Tổ chức chi trả sớm lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2025. Đang tích cực triển khai các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi để cho vay tiêu dùng, mua nhà ở xã hội đối với người trẻ tuổi, người nghèo, người thu nhập thấp[43]. Phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước với phương châm "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít"[44]. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường. Tình hình lao động, việc làm phục hồi tích cực; kết nối cung-cầu lao động được tăng cường; thu nhập của người lao động tăng lên[45]. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp hạng 46/143, tăng 8 bậc so với năm 2024.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học cơ bản, chíp, bán dẫn, vi mạch, kỹ thuật và công nghệ cao, công nghệ then chốt[46]. Giáo dục, đào tạo tiếp tục được đổi mới; mở rộng triển khai Học bạ số, tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm và đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học… Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế cơ sở, y tế dự phòng tiếp tục được chú trọng đầu tư; ứng phó và ngăn ngừa hiệu quả, kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm[47]. Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử được thúc đẩy triển khai mạnh mẽ ở khắp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cơ bản bảo đảm vaccine cho Chương trình tiêm chủng mở rộng; làm chủ và triển khai nhiều kỹ thuật y học tiên tiến[48].

Công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí có tín hiệu phát triển tích cực với nhiều sản phẩm, hoạt động văn hóa đặc sắc, sáng tạo của tuổi trẻ. Các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, ý nghĩa như Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương…; tổ chức thành công Lễ diễu binh, diễu hành và nhiều sự kiện cấp quốc gia[49] kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước an toàn, vui tươi, lành mạnh, khẳng định lịch sử hào hùng của dân tộc, hun đúc mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tri ân sâu sắc các thế hệ cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

c) Về xây dựng thể chế, cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong thời gian ngắn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng được nâng cao. Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Chính phủ trình Quốc hội thông qua 03 Luật quan trọng[1]. Tại Kỳ họp lần này, Chính phủ trình Quốc hội số lượng luật, nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay tại một kỳ họp (44 dự án luật, nghị quyết); trong đó có nhiều nội dung quan trọng, có tính “mở đường” như phát triển khoa học, công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, một luật sửa nhiều luật trong lĩnh vực tài chính, Nghị quyết về chính sách xây dựng và thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách đặc biệt đối với người làm công tác pháp luật..., đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo động lực phát triển mới. Tích cực ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành[2]; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư[3], Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và chính quyền địa phương, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ)[4]; đồng thời triển khai nhanh, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiết giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, người nước ngoài, chuyên gia nước ngoài[5]. Thực hiện nghiêm Chương trình công tác, Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung hoàn thiện thể chế, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra và thực hiện kết luận thanh tra[6]; đẩy mạnh giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân[7].

Công tác phòng, chống lãng phí được đặc biệt quan tâm và đạt kết quả tích cực[8], nhất là việc xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài gây thất thoát, lãng phí nguồn lực; trong đó, Chính phủ đã hoàn thành rà soát, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội tháo gỡ vướng mắc cho trên 2.200 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 235 tỷ USD) và tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347 nghìn ha.

d) Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Triển khai hiệu quả đường lối, chiến lược, chính sách quân sự, quốc phòng. Xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện quan trọng của đất nước. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, ma túy, hàng giả... đạt kết quả tích cực[9]; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí[10]. Hoàn thành xuất sắc công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar[11].

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển[12]. Nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao được triển khai hiệu quả[13]. Nâng tầm đối ngoại đa phương; tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư[14] và Hội nghị Tương lai ASEAN, thể hiện trách nhiệm quốc tế, vị thế mới, tâm thế mới và vai trò dẫn dắt của Việt Nam. Công tác đối ngoại nhân dân, bảo hộ công dân tiếp tục được triển khai hiệu quả.

2. Hạn chế, bất cập cần được xử lý quyết liệt

Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, kiểm soát lạm phát. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là phát triển doanh nghiệp[15]. Các động lực tăng trưởng truyền thống tuy đã phát huy hiệu quả nhưng chưa đạt kỳ vọng; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp[16]; sức mua trong nước phục hồi nhưng còn chậm; xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào FDI và chịu ảnh hưởng bất lợi do chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ. Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả. Thị trường bất động sản phục hồi còn chậm và vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tục hành chính còn rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh." Triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ chưa đạt yêu cầu[17]. Phân cấp, phân quyền chưa triệt để, còn tập trung nhiều ở Trung ương, gây ách tắc và phiền hà cho cấp dưới. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. Tình hình an ninh, trật tự trên một số địa bàn, tội phạm ma túy, công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… còn diễn biến phức tạp. Ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông… tại các thành phố lớn chậm được giải quyết.

3. Nguyên nhân

(1) Nguyên nhân của kết quả đạt được: là do sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp, sâu sát là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp, đồng hành và giám sát của Quốc hội; sự vào cuộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự quản lý, điều hành đúng hướng, quyết liệt, sát thực tiễn, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, tin tưởng, tích cực tham gia của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

(2) Nguyên nhân của hạn chế, bất cập bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Chủ yếu là do tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, vượt dự báo, tạo áp lực lớn lên công tác chỉ đạo, điều hành. Nước ta vẫn là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô còn khiêm tốn, lại có độ mở lớn, trong khi năng lực nội tại còn thấp, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài và tính cạnh tranh chưa cao. Những tồn tại, yếu kém của nền kinh tế kéo dài từ lâu bộc lộ rõ hơn trong điều kiện khó khăn. Công tác phân tích, dự báo và phản ứng chính sách có lúc chưa kịp thời, hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, công chức năng lực chưa đạt yêu cầu, chưa quyết liệt, sâu sát, còn vô cảm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

4. Bài học kinh nghiệm

(1) Bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

(2) Tăng cường đoàn kết, thống nhất. Không lùi bước trước khó khăn; kiên định mục tiêu đề ra nhưng với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện.

(3) Nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, khả thi, hiệu quả; nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; tiết kiệm thời gian; coi trọng trí tuệ; quyết đoán đúng thời điểm. Phân công nhiệm vụ bảo đảm 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả."

(4) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của các cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, động viên, khen thưởng, xử lý kỷ luật kịp thời, đúng bản chất.

(5) Tập trung tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn; kiên quyết cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, giảm chi phí, thời gian tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, công khai, minh bạch.

[1] Gồm: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). [2] Trong 4 tháng đầu năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 98 Nghị định, 12 quyết định quy phạm. [3] Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương, Kết luận số 126-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư… [4] Cơ cấu Chính phủ sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gồm 14 bộ, 03 cơ quan ngang bộ (giảm 05 bộ, cơ quan ngang bộ, giảm 03 cơ quan thuộc Chính phủ). Giảm 13/13 tổng cục và tương đương; giảm 519 cục và tương đương (giảm 77,6%); giảm 219 vụ và tương đương (giảm 54,1%); giảm 3.303 chi cục và tương đương (giảm 91,7%); giảm 203 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 38%). Biên chế tại các bộ, ngành giảm khoảng 22 nghìn người (đạt khoảng 20%). [5] Trong quý I/2025, cắt giảm, đơn giản hóa 18 quy định kinh doanh và 70 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; phân cấp 36 thủ tục hành chính. [6] Đã triển khai 1.538 cuộc thanh tra hành chính và 4.135 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 2.058 tỷ đồng, 720 ha đất; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 381 tập thể và 1.083 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 26 vụ, 15 đối tượng. Hoàn thành 607 kết luận thanh tra, chiếm 25,4% tổng số kết luận thanh tra được đôn đốc, kiểm tra; tiếp nhận 92.290 đơn và đã xử lý 90.024 đơn các loại. [7] Đã giải quyết 3.661/6.472 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 56,6%. [8] Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, cơ chế; giải quyết các điểm nghẽn gây lãng phí nguồn lực, nhất là liên quan đến các dự án, đất đai, năng lượng tái tạo, tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nhà, đất tại các doanh nghiệp nhà nước… [9] Trong quý 1/2025, đã điều tra, khám phá 9.468 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 77,12%. Phát hiện, xử lý 222 vụ, 437 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 1.766 vụ, 2.797 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế; 7.253 vụ, 13.272 đối tượng phạm tội về ma túy. [10] Trong 4 tháng đầu năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 28,2%; số người chết giảm 8,3%; số người bị thương giảm 37,2% so với cùng kỳ. [11] Cử 02 đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an với 106 cán bộ, chiến sỹ sang Myanmar. [12] Đã nâng cấp quan hệ với Cộng hòa Séc lên Đối tác Chiến lược, với New Zealand, Singapore và Indonesia lên Đối tác Chiến lược toàn diện và đồng ý về nguyên tắc nâng cấp quan hệ với Thụy Sĩ lên Đối tác Toàn diện. Đến nay, đã có 12 nước có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam. [13] Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có 07 chuyến thăm chính thức các nước và có 16 đoàn các nước thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, Singapore; gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Thủ tướng Chính phủ họp với Thủ tướng Campuchia và Lào; có các chuyến công tác tới Lào, Ba Lan, Cộng hòa Séc; tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 55... Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; nhiều nguyên thủ, lãnh đạo các nước thăm chính thức Việt Nam, trong đó có Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ, Tổng thống Brazil, Thủ tướng các nước Nhật Bản, New Zealand, Tây Ban Nha… [14] Thông qua 2 tuyên bố và 5 đồng thuận quan trọng trong chuyển đổi xanh bền vững. Hai tuyên bố gồm: (i) Tuyên bố Hà Nội về chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm; (ii) Tuyên bố P4G về tăng cường hợp tác và phối hợp giữa P4G và các tổ chức, cơ chế quốc tế về tăng trưởng xanh. Năm đồng thuận gồm: (i) Huy động tài chính thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; (ii) Khuyến khích nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ xanh; (iii) Chuyển đổi hệ thống nông nghiệp và lương thực bền vững; (iv) Phát triển và đào tạo lực lượng lao động chất lượng cao; (v) Chuyển đổi năng lượng hiệu quả và bền vững, thân thiện với môi trường. [15] Trong 4 tháng đầu năm 2025 có 68,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 12,9%. Trong khi đó, có 89,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 9,9%. [16] Chỉ đạt 9,53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (12,27%). [17] Đến cuối tháng 02/2025, các NHTM mới giải ngân 3,4 nghìn tỷ đồng/145 nghìn tỷ đồng (2,34%).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỜI GIAN TỚI

1. Bối cảnh

Tình hình thế giới dự báo tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường; chiến tranh thương mại ngày càng căng thẳng; thương mại, đầu tư quốc tế suy giảm; các tổ chức uy tín đồng loạt hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu.

Có thể nói tình hình khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn[1]. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Việt Nam cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại thị trường, sản xuất, sản phẩm và xuất khẩu với quyết tâm tăng tốc, bứt phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KTXH năm 2025 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

2. Quan điểm chỉ đạo

(1) Quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong “bộ tứ chiến lược”[2].

(2) Phân tích kỹ lưỡng, đánh giá sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025 và 5 năm 2021-2025, có các giải pháp đột phá để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên.

(3) Giữ đà, giữ nhịp và tăng tốc, bứt phá. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; bảo đảm linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành.

(4) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

(5) Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên.

3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD (dự kiến đứng thứ 30 trên thế giới, tăng 2 bậc), GDP bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 5.000 USD, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các lĩnh vực. Sau đây, tôi nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm:

(1) Theo dõi sát tình hình quốc tế, trong nước, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, nhất là đối với chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách nhà nước; mở rộng cơ sở thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu thuế, nhất là thông qua thu thuế điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước trên 15%. Điều chỉnh bội chi ngân sách nhà nước lên mức 4-4,5% GDP trong trường hợp cần thiết và tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí[3].

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Điều tiết tỷ giá, lãi suất phù hợp; đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế; nâng cao chất lượng tín dụng, hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, nhất là hạ tầng chiến lược. Khẩn trương triển khai hiệu quả gói tín dụng ưu đãi, dài hạn cho đầu tư hạ tầng, công nghệ số; mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia gói tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, đồ gỗ và nhà ở cho người trẻ. Phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt khoảng trên 16%.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đẩy mạnh giải ngân và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch; quyết liệt thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm đủ nguồn cung vật liệu xây dựng. Khai thác hiệu quả 17 FTA đã ký kết và đẩy mạnh đàm phán, ký kết các khuôn khổ hợp tác mới, nhất là với các quốc gia mới nâng cấp quan hệ ngoại giao, các khu vực tiềm năng[4]. Tăng cường xúc tiến thương mại, triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể kích cầu tiêu dùng trong nước; đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam, nhất là các sản phẩm OCOP; quyết liệt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng thuốc chữa bệnh, sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm chức năng; ngăn chặn, xử lý nghiêm và chấm dứt hành vi quảng cáo sai sự thật.

Chủ động hoàn thiện phương án và đàm phán hiệu quả với Hoa Kỳ trên tinh thần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam, hướng tới thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, không làm ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Đồng thời, khẩn trương ban hành Nghị định về kiểm soát thương mại chiến lược; tăng cường kiểm tra giám sát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, sẵn sàng thích nghi với diễn biến tình hình kinh tế thế giới; khẩn trương xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ.

(2) Thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, giải phóng toàn bộ năng lực nội sinh và sức sản xuất toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KTXH[5]. Nghiên cứu xây dựng, áp dụng khung pháp lý mới để thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tổ chức thử nghiệm có kiểm soát với các ngành công nghệ mới và phát triển sản xuất thông minh, mô hình nhà máy thông minh, đô thị thông minh, quản trị thông minh.

Tổng kết các cơ chế, chính sách đặc thù, mô hình thí điểm để luật hóa gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng, nhất là các cơ chế, chính sách Quốc hội cho phép áp dụng tại 10 địa phương và đã phát huy hiệu quả. Xây dựng chính sách đặc thù phát triển các khu kinh tế biên giới, khu thương mại tự do, khu kinh tế có tiềm năng lớn như Vân Đồn, Vân Phong, các đặc khu kinh tế mới...

Trong năm 2025, bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí thủ tục hành chính; hoàn thiện trung tâm phục vụ hành chính công tại các bộ, ngành, địa phương về giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh số hóa, tăng cường tích hợp, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; bảo đảm thực hiện thông suốt, liên tục các thủ tục hành chính trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh dự khai mạc kỳ họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(3) Cải cách sâu rộng quản trị nhà nước, hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị với tinh thần “không làm nửa vời, làm đến cùng, làm triệt để”. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp (2013). Hoàn thành việc rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trước ngày 30/6/2025, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục, không tạo khoảng trống pháp lý[6]. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại với phương châm “Bộ máy tinh gọn-Dữ liệu kết nối-Quản trị thông minh”[7].

Rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần quyết liệt “không ngừng, không nghỉ”. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, nhất là các kết luận thanh tra do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao hiệu quả thu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng[8]. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tiếp tục thí điểm Mô hình tiếp công dân trực tuyến; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng.

Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng[9] nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nhất là các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Rút kinh nghiệm, đề xuất triển khai áp dụng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc các cơ chế, chính sách đặc thù tương tự như Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.

[1] Trong đó, (i) Một số đối tác lớn của Việt Nam (như Hoa Kỳ, Trung Quốc, châu Âu, Nhật Bản…) tăng trưởng chậm lại, tác động tiêu cực đến xuất khẩu, đầu tư và du lịch của Việt Nam; (ii) Lạm phát, lãi suất toàn cầu giảm chậm hơn so với dự kiến; (iii) Nguy cơ rủi ro an ninh năng lượng, an ninh mạng, biến đổi khí hậu… [2] Gồm những nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết, Kết luận của Đảng: (1) Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (NQ số 18-NQ/TW); (2) Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (NQ số 57-NQ/TW); (3) Hội nhập quốc tế trong tình hình mới (NQ số 59-NQ/TW); (4) Phát triển khu vực kinh tế tư nhân (NQ số 68-NQ/TW). [3] Đồng thời, mở rộng đối tượng áp dụng và đề xuất bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện các chính sách thuế nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. [4] Như Trung Đông, Đông Âu, Mỹ La tinh, Trung Á, Pakistan, Ai Cập, Ấn Độ, Brazil… [5] Như: Luật Doanh nghiệp; Các Tổ chức tín dụng; Đầu tư; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu; Quản lý, sử dụng vốn nhà nước; Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Năng lượng nguyên tử... [6] Như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Luật Cán bộ, công chức, Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)… [7] Triển khai hiệu quả Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030." [8] Các nhiệm vụ thuộc “Đề án xây dựng cơ chế xử lý vật chứng tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, vụ việc." [9] Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, sớm đưa vào triển khai hơn 2,2 nghìn dự án đầu tư.

(4) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Triển khai hiệu quả các phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém đã được phê duyệt. Tháo gỡ các điểm nghẽn, phát triển các thị trường bất động sản, thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh, minh bạch, bền vững; phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện các dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa cao[1]. Cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị thành Nghị quyết của Quốc hội trong kỳ họp này về phát triển kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh thu hút, đa dạng hóa đối tác và đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư FDI, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật…; thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Khẩn trương xây dựng Cổng một cửa đầu tư quốc gia và cấp tỉnh.

Thực hiện hiệu quả cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, trong đó: (i) Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh một số ngành công nghiệp nền tảng (như năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa chất, vật liệu xây dựng…); phát triển đột phá các ngành mới nổi (như chip, bán dẫn, rô-bốt, trí tuệ nhân tạo…).

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho phát triển công nghiệp đường sắt quốc gia; (ii) Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng “nông nghiệp xanh-sản phẩm sạch-công nghệ cao-thị trường bền vững”; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm chủ lực[2]. Triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm gỡ thẻ vàng IUU. (iii) Phát triển du lịch với phương châm “Sản phẩm đặc sắc-Dịch vụ chuyên nghiệp-Thủ tục thuận tiện-Giá cả cạnh tranh-Môi trường sạch đẹp-Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện."

Thực hiện tốt Chương trình kích cầu du lịch 2025; phấn đấu năm 2025 thu hút 22-23 triệu lượt khách quốc tế. Xem xét, quyết định miễn thị thực nhập cảnh có thời hạn cho một số người là nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, vận động viên thể thao… và công dân một số nước, nhất là bạn bè truyền thống, các đối tác quan trọng. Xây dựng mô hình “Cảng miễn thuế” để đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics lớn.

(5) Phấn đấu năm 2025 hoàn thành mục tiêu cả nước có trên 3.000km đường bộ cao tốc và trên 1.000km đường bộ ven biển. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 và các dự án quan trọng, động lực khác[3]; phấn đấu đến cuối năm 2025 thông tuyến đường bộ cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau[4]. Hoàn thành thủ tục và khởi công tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane (đoạn Vinh-Thanh Thủy); cao tốc Cà Mau-Đất Mũi và cảng Hòn Khoai. Triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án điện, truyền tải quan trọng[5]; tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào; phấn đấu tăng trưởng điện năng toàn hệ thống khoảng 12,5-13%. Phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, nhất là vệ tinh viễn thông, trục viễn thông quốc gia, mở rộng vùng phủ sóng 5G[6]. Chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án lớn giai đoạn 2026-2030. Xây dựng chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ trong năm 2025.

(6) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhất là ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, chíp bán dẫn, xây dựng và vận hành đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân[7]… Sớm ban hành chính sách cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các ngành công nghệ, kỹ thuật, khoa học cơ bản, văn hóa, nghệ thuật với lãi suất ưu đãi và hạn mức vay phù hợp với học phí, chi phí sinh hoạt. Bố trí nguồn lực để thực hiện miễn học phí cho học sinh mầm non và phổ thông, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả ngay từ năm học 2025-2026. Huy động các nguồn lực để xây nhà nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.

Tiếp tục đầu tư phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế chuyển từ công tác khám, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới mục tiêu miễn viện phí cho tất cả người dân[8]. Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các dịch bệnh truyền nhiễm. Đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử trên phạm vi cả nước trước tháng 9/2025. Khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong năm 2025. Xây dựng chính sách thích ứng kịp thời với già hóa dân số và tận dụng cơ hội thời kỳ dân số vàng.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên trên tất cả các ngành, lĩnh vực[9]. Tập trung số hóa toàn diện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý nhà nước. Đẩy mạnh triển khai Đề án 06, các phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”. Đẩy nhanh việc tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu[10]; mở rộng các tiện ích trên ứng dụng VNeID. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng cá nhân hóa. Trong năm 2025, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Thúc đẩy hình thành thị trường dữ liệu; ban hành chính sách thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong tháng 5/2025.

(7) Phát triển văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng Đề án phát triển công nghiệp giải trí. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Tập trung chuẩn bị lực lượng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần thứ 33. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm công khai, minh bạch. Tăng cường kết nối cung cầu, phát triển mạnh thị trường lao động.

Trong năm 2025, phải cơ bản xoá bỏ toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước và hoàn thành trên 100 nghìn căn nhà ở xã hội. Thành lập “Quỹ nhà ở xã hội quốc gia” để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị lớn, nhà ở xã hội, nhà ở cho người trẻ. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm sóc người cao tuổi, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

(8) Tập trung thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh dự báo, kịp thời ứng phó thiên tai, mưa bão. Xây dựng khung chính sách quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về đất hiếm. Sớm triển khai các biện pháp phục hồi, làm sống lại các “dòng sông chết”, giảm ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

(9) Nắm chắc diễn biến, tình hình khu vực và thế giới, chủ động các giải pháp ứng phó kịp thời, phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án, pháp luật về quân sự, quốc phòng, an ninh; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh-gọn-mạnh”. Đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, phát triển khoa học công nghệ quân sự, sản xuất vũ khí, trang bị công nghệ cao. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để hình thành “điểm nóng”; tiếp tục trấn áp mạnh các loại tội phạm nhằm kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững.

(10) Kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao trong năm 2025; làm sâu sắc hơn quan hệ song phương; chủ động, tích cực hơn nữa trong các hoạt động đối ngoại đa phương. Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học, công nghệ; thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững với các đối tác lớn. Tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân; thúc đẩy ngoại giao văn hóa, ngoại giao Nhân dân.

(11) Chủ động hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, cổ vũ mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh truyền thông chính sách, nhất là về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nội dung định hướng quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước năm 2025, góp phần tạo động lực trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kính thưa Quốc hội!

Trước bối cảnh thế giới đầy biến động và những khó khăn nội tại của nền kinh tế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, khát vọng đổi mới, với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, biến khó khăn thành động lực vươn lên để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra của cả giai đoạn 2021-2025, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự đồng hành, ủng hộ và giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, cử tri cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, tạo niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, văn minh, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Xin trân trọng cảm ơn"./.

[1] Như: giao EVN làm chủ đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; PVN thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Dung Quất mở rộng, Sư tử trắng 2B… [2] Đồng thời, thực hiện hiệu quả thực chất Đề án phát triển 01 triệu héc-ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long; tập trung phát triển các hệ thống logistics trong nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại, ưu tiên phát triển sàn giao dịch nông sản. [3] Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hoà-Vũng Tàu, Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Cao Lãnh-An Hữu, Hoà Liên-Tuý Loan, Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, các dự án nối thông đường Hồ Chí Minh…; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025, các cảng khu vực Lạch Huyện, thông xe kỹ thuật cầu Rạch Miễu 2 vào ngày 02/9/2025; khởi công xây dựng bến cảng Liên Chiểu. Chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị thủ tục đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam. Nghiên cứu xây dựng tuyến tàu điện ngầm từ Long Thành đến Tân Sơn Nhất, tuyến đường sắt trên cao từ Văn Cao đi Láng Hòa Lạc. [4] Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến cao tốc từ Cà Mau xuống cảng Hòn Khoai. [5] Như: Thủy điện Hòa Bình mở rộng (480 MW), Quảng Trạch 1 (1.430 MW), Nhơn Trạch 3&4 (1.600 MW), đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên… [6] Phấn đấu triển khai thêm ít nhất 55 nghìn trạm phát sóng mới 5G trong năm 2025. [7] Sớm xây dựng, ban hành cơ chế đặc biệt thu hút, trọng dụng các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia trong và ngoài nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn. [8] Tập trung xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. [9] Ưu tiên bố trí đủ 3% tổng chi NSNN cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. [10] Nhất là dữ liệu về dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, đất đai, phương tiện…