Bộ Công an: Đã phát hiện các trường hợp thí sinh chụp đề nhờ AI giải hộ

Đến nay đã xác định được 3 đối tượng sử dụng ứng dụng AI trên hai hội đồng thi, sử dụng điện thoại chụp một phần câu hỏi của đề thi để chuyền qua AI và giải đề.

Đây là thông tin được Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh A03, Bộ Công an cho biết tại buổi họp báo sau Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều nay, 27/6.

Theo ông Chung, ngay sau khi có thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lan truyền thông tin lọt đề thi trên Internet, Cục An ninh A03 đã phối hợp tiến hành tổ chức công tác truy xét, xác minh.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, có thêm một trường hợp gian lận công nghệ cao được phát hiện ở Lâm Đồng. Thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, dùng camera gắn vai áo chuyển đề ra ngoài nhờ người giải hộ.

“Công an đã xác định, gọi hỏi các thí sinh và các thí sinh thừa nhận sai phạm. Chúng tôi đang tiếp tục xác định củng hồ sơ, căn cứ tính chất, mức độ vụ việc để xử lý. Hiện Bộ Công an đã rà soát lại và chưa phát hiện thêm,” Thiếu tướng Trần Đình Chung cho biết thêm.

Ông Chung cho rằng nhóm đối tượng rất nhỏ, diễn ra trong thời gian làm bài, các thí sinh khác không có thời gian và điều kiện để biết, nên không ảnh hưởng dến an ninh an toàn kỳ thi.

Cũng theo ông Chung, trong thời tới, việc sử dụng Al để gian lận sẽ còn nhiều mức độ tinh vi hơn, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao hơn để ngăn ngừa gian lận công nghệ cao.

“Quan trọng nhất là công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức của học sinh và những người liên quan về vấn đề này,” ông Chung nói.

Trước đó, tối ngày 26/6, trên mạng xã hội lan truyền thông tin đề thi một phần đề thi của môn Toán được chụp gửi lên ứng dụng AI nhờ giải hộ. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lọt đề thi môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngay trong giờ làm bài môn này là không chính xác./.

