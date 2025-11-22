Bộ Công Thương: Bảo đảm hàng hóa cho người dân vùng cô lập

Tình trạng mưa lũ kéo dài tại nhiều tỉnh, thành khiến đời sống người dân bị xáo trộn, giao thông chia cắt và nguồn cung hàng hóa thiết yếu ở một số nơi bị ảnh hưởng.

Tại các chợ dân sinh hay hệ thống phân phối, rau xanh và thực phẩm tươi sống là nhóm hàng biến động mạnh nhất, phản ánh rõ tác động của thời tiết lên thị trường và tâm lý tiêu dùng. Trong khi đó, tại các khu vực cô lập hoặc khó tiếp cận, nhu cầu đảm bảo tiếp cận hàng hóa thiết yếu cho người dân càng trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là các giải pháp bảo đảm nguồn cung hàng hóa và bình ổn thị trường đã được triển khai ra sao, đặc biệt đối với mặt hàng rau xanh, nhóm hàng được tiêu thụ hàng ngày và phụ thuộc lớn vào mùa vụ.

Để làm rõ những vấn đề này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Tính - Trưởng Phòng Dự báo và Cân đối cung cầu (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương) về các biện pháp đang được thực hiện, khả năng khôi phục nguồn cung và những dự báo cho thị trường trong thời gian tới.

- Xin ông cho biết Bộ Công Thương đã triển khai những giải pháp gì để đảm bảo nguồn cung rau xanh và các mặt hàng thiết yếu không bị gián đoạn sau mưa lũ, đặc biệt tại các khu vực bị cô lập hoặc giao thông chia cắt?

Ông Đỗ Văn Tính: Thời gian qua, tình hình mưa lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, ảnh hưởng sâu rộng tới an sinh xã hội nói chung và nguồn cung rau xanh nói riêng. Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho người dân ở mọi khu vực, góp phần bình ổn thị trường, Bộ Công Thương đã có Công điện số 7492/CĐ-BCT ngày 1/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường mùa mưa bão và giai đoạn cuối năm 2025; trong đó, đã chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố bảo đảm cung ứng đủ các hàng hóa thiết yếu, các mặt hàng phục vụ việc khắc phục sau mưa, bão cho vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ.

Cùng đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thương mại, doanh nghiệp sản xuất tăng cường năng lực sản xuất để đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng cho các địa phương, tập trung nguồn lực để vận chuyển, cung ứng các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối của mình, ưu tiên cung ứng cho khu vực chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ; tích cực phối hợp cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt tại các địa bàn bị chia cắt do bão, lũ.

- Trong bối cảnh giá rau xanh tăng mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng, ông có thể chia sẻ về việc Bộ Công Thương có kế hoạch phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp như thế nào để bình ổn giá và tăng cường nguồn hàng ra thị trường?

Ông Đỗ Văn Tính: Do mưa bão gây ngập úng nặng, liên tiếp trong thời gian dài tại nhiều vùng trồng rau lớn ở miền Bắc và miền Trung làm nhiều diện tích trồng rau xanh bị thiệt hại, gây giảm nguồn cung rau xanh cục bộ tại một số nơi làm giá rau xanh tăng đột biến. Tuy nhiên, đây cũng là loại cây trồng có thời gian tăng trưởng ngắn, thu hoạch nhanh, đồng thời các hộ, cơ sở, doanh nghiệp trồng rau cũng đã có kế hoạch tăng cường trồng trọt phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp cuối năm nên nguồn cung sẽ sớm ổn định trong thời gian tới.

Về phía Bộ Công Thương, để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; trong đó, có mặt hàng rau xanh, Bộ Công Thương đang dự thảo Chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Bộ sẽ chỉ đạo Sở Công Thương các địa phương tập trung phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến thời tiết, dịch bệnh, thiệt hại sau bão, lũ, đánh giá năng lực sản xuất, khả năng khôi phục sản xuất sau thiên tai để có phương án bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm thiết yếu dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại các vùng đang bị cô lập do mưa lũ Các địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ bảo đảm lượng hàng hóa, lương thực, thực phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường phục vụ người dân, đặc biệt tại những khu vực đang bị chia cắt, cô lập do mưa lũ.