Người dân vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước “trắng tay” vì nước lũ

Vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang oằn mình chống chọi với lũ lịch sử, trong khi các phường Tuy An, Tuy An Bắc, Tuy Hòa, Phú Yên, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Tây Hòa... người dân và nhà cửa đang bị lũ nhấn chìm, thì ở cánh Bắc, nơi có vịnh Xuân Đài, vùng biển nuôi tôm hùm trọng điểm lớn nhất cả nước, người dân bỗng chốc trắng tay vì tôm hùm chết hoàn toàn do nước lũ.

Vịnh Xuân Đài là vịnh biển có sản lượng tôm hùm nuôi thương phẩm lớn nhất cả nước, mỗi năm thu hoạch trên 2.000 tấn tôm thương phẩm xuất khẩu. Nhưng vì mưa lũ mấy ngày qua, mà người dân bỗng chốc trở thành tay trắng.

Anh Phạm Quốc Tuấn, một trong những người nuôi tôm hùm ở vùng biển khu phố Vịnh Hòa, phường Sông Cầu Bắc, đưa phóng viên ra lồng nuôi tôm hùm giữa lúc sóng gió, phải rất khó khăn mới tiếp cận lên được khu bè.

Cả bè của anh và xung quanh đều đã xiêu vẹo, hư hỏng do cơn bão 13 chưa kịp sửa chữa. Bây giờ, giữa làn nước lũ tràn về, cả tôm lớn, tôm nhỏ đều không một con còn sống sau nhiều ngày nước lũ đổ xuống vùng biển này.

Anh Nguyễn Tân Hưng, cùng nuôi tôm ở vùng biển Vịnh Hòa, vịnh Xuân Đài, giữa sóng gió buốt lạnh vẫn cố gắng kéo ống hơi lặn xuống đáy lồng để tìm kiếm sự sống của tôm. Thế nhưng thứ anh vớt lên được là những mớ tôm chết nhũn.

Anh Hưng nghẹn ngào: “Nước đen ngòm, lạnh buốt, không hề có 1 sự sống nào, tất cả đều chết sạch. Không còn gì cả!”

Người nuôi tôm hùm trắng tay sau lũ. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Là vịnh nước sâu có lợi thế nuôi tôm hùm xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế lớn cho người dân, những vùng biển đã đi vào “kinh điển” phát triển nghề nuôi tôm hùm và được gọi là những “vương quốc” tôm hùm như Vũng La, Vũng Lắm, Từ Nham, Trung Trinh, Vịnh Hòa… bây giờ chung một màu bạc trắng.

Ông Đỗ Tân Thông là một trong những người nuôi tôm hùm kỳ cựu của vịnh Xuân Đài khi đã dành hơn 30 năm cho nghề này, thổ lộ: “Hơn 30 năm nuôi tôm hùm, tôi chưa từng thấy cơn bão nào như cơn bão 13 vừa rồi và cũng chưa từng thấy mức gây hại đáng sợ nào như đợt lũ này. Người dân tụi tôi, ít thì vài tỷ, nhiều thì cả chục tỷ đồng tiền nuôi tôm đổ dưới biển. Giờ mất hết!”

Nước lũ đợt này đã nhấn chìm hy vọng của cả gia đình ông trong dịp Tết đến và cả nhiều năm nữa!

Đắng lòng với ông Thông là 100 lồng tôm hùm thương phẩm đã tới kỳ thu hoạch, nhưng vừa rồi mưa gió, bão về làm cho việc thu hoạch phải dừng lại. Bây giờ nước lũ về, bùn, khoáng ngâm tôm mấy ngày, không kịp làm gì cả, tôm chết hết.

Tôm hùm nuôi được khoảng 12 tháng đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch bị chết hàng loạt do nước lũ. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Điều nguy hiểm hơn nữa là giữa lúc sóng vật giật, gió vẫn thổi, nhiều người dân vẫn ra biển lặn xuống lồng tôm, và đã xảy ra trường hợp đau lòng xảy ra.

Tính đến ngày 20/11, thiên tai do bão số 13 và mưa lũ làm một số người chết và mất tích; hơn 400 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; hơn 13,800 căn nhà bị tốc mái; hơn 85.000 lượt nhà bị ngập; hơn 12.800 hộ dân bị cô lập...

Mưa lũ cũng đã làm hơn 3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 17.000 lồng bè bị thiệt hại, hơn 500 tàu đánh bắt hải sản bị hư hỏng.

Ngoài ra, nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, điện lực… bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau. Toàn tỉnh mất điện trên diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông nhiều nơi bị chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng./.

