Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 922/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019.

Vận hành trong thời kỳ lũ muộn, thời kỳ chuyển tiếp, tích nước

Quyết định số 922/QĐ-TTg bổ sung quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng thời kỳ chuyển tiếp, tích nước: từ ngày 16/9 đến ngày 31/10.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Điều 9 về vận hành trong thời kỳ lũ muộn, thời kỳ chuyển tiếp, tích nước.

Từ ngày 22/8 đến ngày 15/9, căn cứ nhận định xu thế khí tượng thủy văn của Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định việc tích dần hồ Sơn La đến cao trình 213m, hồ Hòa Bình đến cao trình 115m, hồ Tuyên Quang đến cao trình 118m và hồ Thác Bà đến cao trình 58m.

Trong quá trình tích nước, nếu Cục Khí tượng Thủy văn dự báo có khả năng xảy ra lũ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định việc vận hành điều tiết để hạ dần mực nước các hồ nhưng tối đa không thấp hơn giá trị mực nước quy định.

Trong quá trình các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà vận hành điều tiết để hạ dần mực nước các hồ về cao trình theo quy định mà xuất hiện lũ lớn về hồ hoặc mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội có nguy cơ vượt cao trình 10,5m, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định vận hành, điều tiết các hồ cắt, giảm lũ cho hạ du.

Nếu lưu lượng lũ về hồ tiếp tục tăng, mực nước hồ có nguy cơ vượt mực nước dâng bình thường và mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội có nguy cơ vượt cao trình 11,5m, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xem xét, quyết định sử dụng một phần dung tích chống lũ cho công trình để cắt giảm lũ cho hạ du nhưng phải đảm bảo an toàn công trình.

Từ ngày 16/9 đến ngày 31/10, các hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang được chủ động tích dần đến cao trình mực nước dâng bình thường.

Trong quá trình tích nước, trường hợp Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo hoặc dự báo có bão, áp thấp nhiệt đới hoặc có các hình thế thời tiết khác có khả năng gây lũ mà trong vòng 5 ngày tới có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực hồ chứa, nếu mực nước hồ cao hơn cao trình 115m đối với hồ Hòa Bình và 118m đối với hồ Tuyên Quang thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định việc vận hành điều tiết để hạ dần mực nước các hồ nhưng tối đa không thấp hơn giá trị mực nước 115m đối với hồ Hòa Bình, 118m đối với hồ Tuyên Quang.

Nếu mực nước hồ thấp hơn cao trình, các hồ vận hành duy trì mực nước hồ hiện tại để đón lũ.

Trong thời gian tích nước, hồ Sơn La được phép sử dụng dung tích từ mực nước dâng bình thường đến mực nước lớn nhất thiết kế (217,83m) để cắt lũ cho hạ du.

Khi các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đã tích đến mực nước dâng bình thường mà lưu lượng đến hồ vẫn tiếp tục tăng thì được phép xả xuống hạ du tương đương lưu lượng đến hồ.

Vận hành trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp về thiên tai

Quyết định số 922/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung Điều 12 về vận hành trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Ngày 24/6/2024, Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Trong thời gian vận hành mùa lũ, khi các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang đã hết khả năng cắt lũ mà mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Hà Nội vẫn tiếp tục lên nhanh, hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều, hoặc nhận định có khả năng xuất hiện trận lũ lớn hơn lũ 500 năm xuất hiện một lần, nhưng nhỏ hơn lũ thiết kế công trình hồ Sơn La (lũ 10.000 năm xuất hiện một lần), hoặc xảy ra các tình huống khẩn cấp về thiên tai, hoặc xảy ra các tình huống ngoài dự kiến quy định tại Quy trình này đe dọa đến an toàn đê điều, công trình, hạ du thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia xem xét, quyết định việc vận hành các hồ chứa, hoặc thực hiện trách nhiệm đã được phân công, phân cấp theo quy định của pháp luật.

Ngoài thời gian vận hành mùa lũ theo quy định, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định việc vận hành các hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang theo quy định của Quy trình này khi xuất hiện một trong các trường hợp lũ bất thường sau đây: Khi hạ du có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt từ cấp độ 2 trở lên theo quy định về cấp độ rủi ro thiên tai; Xuất hiện sự cố trong quá trình vận hành các hạng mục bảo đảm an toàn công trình; Xuất hiện sự cố đê điều hoặc có nguy cơ đe dọa đến an toàn của đê điều, công trình thủy lợi, kết cấu hạ tầng ở hạ du.

Các tình huống khác có nguy cơ đe dọa đến an toàn khu vực hạ du do Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia quyết định. Việc xem xét, quyết định các phương án vận hành các hồ để cắt giảm lũ cho hạ du phải đảm bảo an toàn công trình.

Trong quá trình vận hành hồ theo quy định, khi hạ du có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt trên cấp độ 3 theo quy định về cấp độ rủi ro thiên tai hoặc nguy cơ xuất hiện sự cố trong quá trình vận hành các hạng mục đe dọa đến an toàn công trình hoặc khi có diễn biến thiên tai phức tạp, nguy cơ gây hậu quả lớn nghiêm trọng, xảy ra trên diện rộng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia xem xét, quyết định giải pháp ứng phó hoặc thực hiện trách nhiệm đã được phân công, phân cấp và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Ngoài thời gian vận hành mùa lũ quy định tại Quy trình này, hồ Sơn La được phép sử dụng dung tích đến mực nước lớn nhất thiết kế (217,83m) để cắt lũ cho hạ du./.

