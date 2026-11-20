Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn gửi thư chúc mừng và cảm ơn đến thầy giáo Nguyễn Xuân Khang,

người sáng lập Trường Marie Curie, Hà Nội.

Bộ trưởng bày tỏ sự xúc động khi biết thầy giáo đã dành tâm huyết, nguồn lực của mình để xây dựng và trao tặng tỉnh Tuyên Quang một ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú khang trang, hiện đại tại vùng cao nguyên đá Mèo Vạc, hoàn thành vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay.

Bộ trưởng khẳng định nghĩa cử của thầy Nguyễn Xuân Khang thể hiện truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và sự chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là ở những vùng còn nhiều khó khăn. Ngôi trường sẽ còn ở lại với nhiều thế hệ học sinh, nuôi dưỡng những ước mơ, mở ra những cơ hội tốt đẹp cho các em.

Không chỉ tận tâm với sự nghiệp giáo dục, trong nhiều năm qua, thầy cùng tập thể Trường Marie Curie còn luôn dành tình yêu thương, sự sẻ chia cho những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đặc biệt, câu chuyện thầy nhận chăm lo lâu dài cho 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại Làng Nủ đã lay động nhiều trái tim, khơi dậy sự đồng cảm và lan tỏa niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những việc làm ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tình thương yêu sâu nặng của một người thầy đối với những trẻ em còn nhiều mất mát, thiệt thòi.

Trân trọng gửi tới thầy Nguyễn Xuân Khang lời cảm ơn chân thành, sâu sắc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh những việc làm cao đẹp của thầy Khang sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy thêm nhiều tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em và sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Dưới đây là toàn văn bức thư:

(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo cho cô giáo quên mình cứu học trò Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, sự hy sinh của cô Hiền không chỉ thể hiện lòng dũng cảm mà còn là minh chứng cho tình yêu thương và trách nhiệm của người giáo viên đối với học trò.