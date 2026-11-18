Tại Cà Mau, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Năm Căn đến xã Đất Mũi với chiều dài khoảng 58 km đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Tình trạng này gây khó khăn đến việc đi lại, giao thương hàng hóa, ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch khi đến tham quan nghỉ dưỡng ở nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Năm Căn đến xã Đất Mũi với chiều dài khoảng 58 km, đi qua các xã Năm Căn, Đất Mới, Phan Ngọc Hiển, xã Đất Mũi,… được đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016. Hơn 10 năm đưa vào sử dụng, đơn vị quản lý đã nhiều lần bảo trì, tuy nhiên đến nay tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng khiến việc đi lại của người dân khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Ngãi, người dân ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi cho hay, giữa năm 2016 tuyến Hồ Chí Minh hoàn thành đưa vào sử dụng người dân nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên gần 3 năm trở lại đây tuyến đường xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại của người dân nơi đây.

“Nếu trước kia từ xã Đất Mũi đi đến xã Năm Căn chỉ mất hơn 1 giờ thì giờ đây thời gian phải tăng lên gấp đôi, vì tuyến đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà. Người điều khiển phương tiện phải chạy thật chậm để tránh rủi ro tai nạn giao thông xảy ra” - ông Nguyễn Văn Ngãi nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ khoảng 58 km nhưng trên tuyến xuất hiện hàng chục đoạn có ổ voi, ổ gà, từ đó các phương tiện phải di chuyển chậm với vận tốc khoảng 20 km/h để đi qua. Mặt khác, bước vào thời điểm mưa nhiều tình trạng ổ voi, ổ gà gây đọng nước nên nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Là hộ kinh doanh du lịch sinh thái dưới tán rừng ngập mặn, ông Nguyễn Văn Nhuần xã Đất Mũi cho hay, khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến trải nghiệm mô hình sinh thái dưới tán rừng ngập mặn rất đông, ai cũng thích cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Thế nhưng, điều khiến họ e ngại nhiều nhất chính là đoạn đường vào quá xuống cấp. Nhiều đoàn khách than phiền phải ngồi qua chặng đường rất xóc, xe đi rất chậm mới vào được tới nơi. Người dân làm du lịch ở đây mong tuyến đường sớm được nâng cấp để du khách đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Tùng Cường - Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Mũi Cà Mau, cho biết hàng năm Ban quản lý tuyến đường cũng thường xuyên dặm vá những ổ voi, ổ gà, tuy nhiên tình trạng này cũng xảy ra ít tháng sau đó. Nguyên nhân chủ yếu là lượng xe tải, xe khách lưu thông thường xuyên cộng với triều cường gây ngập một số đoạn trên tuyến đường nên dễ dẫn đến tình trạng xuống cấp của tuyến đường.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi, với đặc thù địa đầu cực Nam Tổ quốc với 3 mặt giáp biển, xã Đất Mũi chủ yếu phát triển kinh tế từ nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và du lịch sinh thái. Tuyến đường Hồ Chí Minh là tuyến đường độc đạo để kết nối xã với các địa phương khác, đây cũng là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giao thương, thu hút khách du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên trong những năm gần đây tuyến đường xuống cấp gây ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển mua bán hàng hóa thủy hải sản của người dân, đặc biệt là thu hút khách du lịch.

Ông Cao Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đất Mũi cho biết, địa phương mong muốn Ban quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh sớm triển khai giải pháp nâng cấp toàn tuyến vừa đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Đất Mũi nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung.

Liên quan đến vấn đề này, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thông tin, đầu năm 2026 đơn vị cũng đã có đề xuất Bộ xây dựng đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn Năm Căn-Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) dài gần 58,5 km. Dự án quy mô 2-4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h với tổng kinh phí hơn 5.421 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có thông tin về triển khai dự án.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Năm Căn đến xã Đất Mũi thuộc quản lý của Bộ Xây dựng. Nhiều đoạn thuộc tuyến đường này đang xuống cấp nghiêm trọng. Người dân cũng như chính quyền địa phương mong chờ cơ quan quản lý tuyến đường sớm có giải pháp nâng cấp để việc di chuyển dễ dàng, hàng hóa lưu thông nhanh chóng, giảm chi phí tăng lợi nhuận góp phần phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung./.

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