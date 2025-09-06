Cả nước có hơn 960 ha rừng bị thiệt hại trong 8 tháng đầu năm 2025

Theo báo cáo của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng Tám năm 2025, diễn ra chiều nay (6/9), trong 8 tháng qua, cả nước có 960,3 ha rừng bị thiệt hại (giảm 30,7%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 654,5 ha rừng bị chặt, phá (tăng 1%); 305,8 ha rừng bị cháy.

Riêng trong tháng 8/2025, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên cả nước chiếm 31,5 ha. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá 22,7 ha (giảm 47,5%); diện tích rừng bị cháy là 8,8 ha (tăng 66,7%).

Cũng trong tháng Tám vừa qua, diện tích rừng trồng mới ước đạt 22,4 nghìn ha (tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,5 triệu cây; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 2.284,8 nghìn m3 (tăng 6,6%).

Trước đó, theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong 8 tháng qua, diện tích trồng rừng tập trung chiếm hơn 177.000 ha; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11,88 tỷ USD; xuất siêu đạt gần 9,8 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng trên cả nước duy trì ổn định ở mức 42%.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song đà tăng trưởng chung của ngành lâm nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2025 cũng gặp phải một số thách thức.

Đáng chú ý nhất là đa số các tỉnh còn lúng túng khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp, theo mô hình chính quyền hai cấp.

Trước thực tế trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phải phản ứng nhanh hơn trong xử lý tình huống, nhất là cảnh báo cháy rừng và báo cáo kịp thời đến ủy ban nhân dân cấp tỉnh./.

