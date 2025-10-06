Cách tất cả chức vụ trong đảng đối với Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng

Sáng 6/10/2025, Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần thứ 13, khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Trong phiên họp buổi sáng Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành Hội nghị.

Trong đó, đã quyết định Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương./.