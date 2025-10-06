Chính trị

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13

Sáng 6/10/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 6/10/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

1. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị. Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ:

(1) Bầu bổ sung 4 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

(2) Đồng ý để đồng chí Lê Quang Huy thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

(3) Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

(4) Cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau đó, Trung ương làm việc tại Tổ, thảo luận về các nội dung: (1) Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu). (2) Tờ trình về giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

2. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại Hội trường: (1) Thảo luận về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. (2) Bỏ phiếu giới thiệu: (i) Nhân sự tái cử Trung ương khóa XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. (ii) Nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu dự Hội nghị làm việc tại Tổ, thảo luận về 6 nội dung: (1) Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng. (4) Thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội XIV của Đảng. (5) Quy chế làm việc của Đại hội XIV. (6) Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hội nghị Trung ương #Ban Chấp hành Trung ương Đảng #Tổng Bí thư Tô Lâm TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIV

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự theo quy định.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Iran tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Phấn đấu hoàn thành nâng cao các chỉ tiêu năm 2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh là: Đẩy mạnh giải ngân, đẩy mạnh triển khai các nghị quyết chiến lược và đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Động lực mới trong quản lý và phục vụ nhân dân

Sau 3 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội đã tạo được những chuyển biến rõ nét như bộ máy tinh gọn, hiệu lực quản lý nâng lên, người dân được phục vụ thuận tiện hơn.