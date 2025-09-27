Trong 5 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Việc thực hiện phong trào được gắn với phong trào Thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới,” “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 trong Phong trào thi đua “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong nhân dân và có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào hoạt động hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò của Lực lượng Cảnh sát biển trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh./.