Chủ tịch nước: Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tạo sự đồng thuận

Sáng 22/4, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các huyện Củ Chi và Hóc Môn để ghi nhận, tiếp thu ý kiến cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo thêm với cử tri về kết quả sau Kỳ họp thứ 8, thông báo những nội dung chính của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các ý kiến cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những quyết sách mới mang tính cách mạng của Trung ương; vui mừng khi nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch nước Lương Cường.

Các cử tri đánh giá cao Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động cụ thể, lắng nghe ý kiến của cử tri Thành phố để chuẩn bị các nội dung trước Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Đối với các vấn đề lớn của đất nước, các cử tri bày tỏ quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, trong đó có vấn đề về sắp xếp, tinh gọn các cơ quan hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cũng như công tác chuẩn bị Đại hội XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cử tri đã nêu ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số lĩnh vực cá cử tri quan tâm.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cử tri Đoàn Thanh Xuân, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn bày tỏ đồng tình với đề án về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng đề nghị trong quá trình thực hiện đề án thì Quốc hội, Chính phủ xem xét quan tâm đến chế độ, chính sách hỗ trợ cho đối tượng diện tinh gọn giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống; đồng thời quan tâm sắp xếp, bố trí người có năng lực, có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm và có tư duy đổi mới sáng tạo bố trí công tác phù hợp để thu hút nguồn lực.

Trong khi đó, bày tỏ băn khoăn, lo ngại về tình hình lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp thời gian qua, cử tri Lê Văn Khuyên, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn kiến nghị cần có nhiều biện pháp bảo vệ người dân do hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng công nghệ số ngày càng nhiều nhưng môi trường mạng diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, đề nghị các đơn vị chức năng có cơ chế kiểm soát lĩnh vực kinh doanh qua mạng để tránh thất thu thuế và tránh tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng.

Về công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, cử tri Nguyễn Văn Tăng, xã Tân An Hội kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc Thành phố, trong đó những khu vực dân cư hiện hữu thì giữ lại để chỉnh trang đô thị, những khu vực đất trống, ở ruộng thì sớm thực hiện các dự án cho địa phương phát triển.

Tại Hội nghị, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan chức năng, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp những kiến nghị của cử tri cũng như tiếp thu những ý kiến của cử tri để trao đổi, triển khai.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tại Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vinh dự lần đầu được tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được phân công tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV; đồng thời cũng nhận thấy trọng trách lớn lao trước cử tri, đồng bào Thành phố mang tên Bác.

Chủ tịch nước đánh giá cao những ý kiến sâu sắc, mang tính xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết đối với sự phát triển thịnh vượng và trường tồn của đất nước.

Các ý kiến bày tỏ sự phấn khởi trước những quyết sách mới mang tính cách mạng của Trung ương, thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề còn bất cập từ thực tiễn liên quan đến đời sống người dân cần tháo gỡ, giải quyết.

Chủ tịch nước yêu cầu sau hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri; rà soát, phản ánh đầy đủ với các cấp có thẩm quyền và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch nước đã thông tin, trao đổi một số nội dung trọng tâm về tình hình thế giới và đất nước nói chung, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và một số vấn đề nổi bật mà cử tri cả nước đang quan tâm.

Chủ tịch nước cho biết dưới sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt, kịp thời của Đảng; sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, trong quý 1/2025, đất nước tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đảng, Nhà nước đã đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, chiến lược mới, có tầm nhìn dài hạn, hợp lòng dân từ những chủ trương lớn qua đó, tạo ra những cơ hội lịch sử để đất nước đổi mới phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Quý 1/2025 kinh tế tiếp tục phát triển với GDP đạt 6,93% (cao nhất của quý 1 trong vòng 6 năm qua, thuộc nhóm 20 nước tăng trưởng cao nhất thế giới).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển. Cả nước đang triển khai nhiều công trình hạ tầng, nhất là đường cao tốc và đường sắt.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Việc triển khai 3 đột phá chiến lược có nhiều chỉ đạo quan trọng, đặc biệt là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư tưởng “không quản được thì cấm,” tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật, tích cực. Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng được tiến hành nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các huyện Củ Chi và Hóc Môn trước Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong những thành tựu của đất nước đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố là đô thị đặc biệt; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ lớn nhất cả nước. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã rất nghiêm túc, chủ động, khẩn trương quán triệt và thực hiện những chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về thực hiện sắp xếp hệ thống chính trị, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố cũng đang tích cực chuẩn bị rất nhiều hoạt động tiến tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Về phương hướng thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, chính quyền của Thành phố tập trung quán triệt, nắm chắc và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, các chỉ đạo của Tổng Bí thư về sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy; sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ, gắn với tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quá trình thực hiện, triển khai các nhiệm vụ cần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên để tạo được sự đồng thuận trong thực hiện.

Các quy trình, thủ tục lấy ý kiến nhân dân liên quan đến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, sáp nhập cấp tỉnh, sáp nhập các xã phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trên tinh thần tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Thành phố cần sát sao với cấp cơ sở để cùng nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải công tâm, khách quan, công khai, minh bạch nhằm bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng; không để "chảy máu chất xám," không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ.

Chủ tịch nước lưu ý cần bố trí, tập trung nguồn lực cần thiết để bộ máy Thành phố Hồ Chí Minh (mới), các đơn vị hành chính cấp xã mới sớm ổn định tổ chức và hoạt động ngay sau khi được thành lập.

Song song với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, công dân số nhằm thích ứng nhanh yêu cầu tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động bảo đảm các nguồn lực cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2025, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra là 10% trong năm 2025 và hai con số trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị ở Trung ương, tập trung chỉ đạo chuẩn bị thật tốt chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 30/4; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hóa thể thao, khởi công, khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện kỷ niệm trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch nước mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nắm chắc thời cơ, đánh giá đúng tình hình và có giải pháp phù hợp để tiếp tục phát huy vai trò đi trước, đi đầu trong thực hiện các chính sách chiến lược của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh thịnh vương.

Sáng cùng ngày, tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và và tri ân các nguyên lãnh đạo Trung ương Đảng, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ngã Ba Giồng là nơi từng chứng kiến những sự kiện người dân Hóc Môn - 18 thôn Vườn trầu và Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Sài Gòn vùng dậy vào đêm 22, rạng sáng 23/11/1940 trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử. Đây cũng là nơi thực dân Pháp xử bắn bí mật các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu và nhiều đồng bào, chiến sỹ cách mạng kiên trung tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ.

Chủ tịch nước cũng đã tới thăm và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Tô Văn Đực, người đã dành cả tuổi trẻ bám trụ địa đạo Củ Chi. Ông được gọi là "cỗ máy phá tăng" vì đã chế tạo ra mìn gạt để phá hủy 5.000 xe tăng địch trong suốt 10 năm bám trụ tại nơi từng được ví là “mảnh đất thép” ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn./.

