Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Triển khai bài bản, hoàn thành Quốc hội số

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, khoa học, chiều 13/9, Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số-Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị lần đầu tiên sử dụng video chuyên đề thay cho báo cáo, giới thiệu khung kỹ năng số, minh họa cách AI hỗ trợ công tác nghị trường; giới thiệu Chat GPT, làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, các giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số” trong thời gian tới.

Lan tỏa tri thức, kỹ năng số trong toàn xã hội

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc với sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng hỗ trợ của nhóm chuyên gia Singapore.

Việc triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” tại Kỳ họp thường kỳ thứ 9 khá thành công. Từ chỗ chưa quen, đến nay, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã sử dụng ứng dụng “Quốc hội 2.0”, trí tuệ nhân tạo AI áp dụng vào công việc. Đây là một chuyển biến cực kỳ quan trọng về mặt nhận thức và hành động.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến Nghi thức ký cam kết thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số-Quốc hội số.” (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nêu rõ kết quả này chỉ là bước đầu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới một cách bài bản như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các vụ trong cơ quan Quốc hội tiếp tục tập huấn, học tập, nghiên cứu các chuyên đề này; tiếp tục tập huấn cho các đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân ở cấp tỉnh và cấp xã.

Cùng với đó, nhanh chóng ban hành chính thức Khung kiến thức kỹ năng số, giáo trình, bài giảng, triển khai, tập huấn đúng người, đúng nhu cầu. Giáo trình phải xây dựng làm sao dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời, phát triển các giáo trình điện tử, bài giảng trực tuyến, ứng dụng học tập trên ứng dụng di động, triển khai đến Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

Ngoài ra, tích hợp lên nền tảng số quốc gia quản lý thống nhất công nhận kết quả học tập là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên gắn với công tác thi đua, khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng số và tăng cường kiểm tra, không chỉ nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đội ngũ cán bộ Quốc hội mà phải lan tỏa tri thức, kỹ năng số trong toàn xã hội.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu, học tập, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu gắn chặt với cải cách hành chính.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Viettel, các chuyên gia của Singapore tiếp tục ủng hộ để hoàn thành Quốc hội số cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đầu tư hạ tầng số nhất là máy móc, thiết bị đường truyền...

"Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã phải vào cuộc quyết liệt thì sự nghiệp này mới thành công," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện

Trình bày báo cáo khái quát về tình hình tổ chức thực hiện Phong trào "Bình dân học vụ số-Quốc hội số," Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết Đảng ủy Quốc hội đã chỉ đạo hoàn thành xây dựng bước đầu Khung kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số và học liệu số; xây dựng nền tảng Bình dân học vụ số, được tích hợp với nền tảng Quốc hội số…

Nền tảng "Bình dân học vụ số-Quốc hội số" có đầy đủ chức năng của một hệ thống quản trị học tập trực tuyến, vận hành trên cả nền tảng di động và web; học mọi lúc, mọi nơi; có khả năng tùy biến, đo lường, đánh giá; đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật; có thể mở rộng, kết nối liên thông.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khẳng định trong thời gian tới, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục xây dựng giáo trình, bài giảng và nền tảng "Bình dân học vụ số-Quốc hội số"; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo lộ trình; cung cấp kịp thời những kiến thức, kỹ năng số cơ bản, thiết thực cho người học, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá, cập nhật học liệu và nâng cấp nền tảng Bình dân học vụ số thực sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho người học tự tìm hiểu, chia sẻ, trau dồi kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số góp phần hình thành tư duy số, văn hóa số, nuôi dưỡng văn hóa đổi mới sáng tạo; từng bước góp phần xây dựng hệ sinh thái học tập số của Quốc hội.

Phạm vi áp dụng của Phong trào "Bình dân học vụ số-Quốc hội số" có thể mở rộng đến Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời kết nối, liên thông với nền tảng Bình dân học vụ số quốc gia, góp phần lan tỏa kiến thức chuyển đổi số và kỹ năng số đến cử tri, nhân dân và toàn xã hội.

Thay mặt các cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai Phong trào "Bình dân học vụ số-Quốc hội số," Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy khẳng định sẽ nghiêm túc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiệm vụ được Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao với quyết tâm cao nhất để triển khai phong trào này, hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Quốc hội số, đồng hành cùng sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Tổng Bí thư dự Hội nghị chuyên đề "Bình dân học vụ số-Quốc hội số" Chiều 13/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số.