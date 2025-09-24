Có hay không việc “hợp thức hóa” sai phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại Đắk Lắk?

Một cơ sở kinh doanh dịch vụ tại thành phố Buôn Ma Thuột (cũ), nay thuộc phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xây dựng nhiều công trình trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích gần 1.000 m2 từ năm 2023 nhưng cơ quan chức năng thiếu kiên quyết xử lý.

Đến tháng 6/2025, thửa đất này cùng nhiều thửa đất khác của cơ sở được thành phố chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích; trong đó có mục đích thương mại dịch vụ.

Hiện nay, cơ sở này đang thực hiện kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí trên những công trình đã xây dựng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về việc “hợp thức hóa” công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) trước thời điểm kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện.

Xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp

Ngày 13/1/2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định số 21/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.N.V (sinh năm 1986, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột cũ) về hành vi chuyển đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

Cụ thể, ông Đ.N.V đã xây dựng 8 công trình trái phép trên đất nông nghiệp (gồm: đường bê tông, hồ chứa nước, nhà gỗ…) với tổng diện tích gần 1.000 m2 tại xã Cư Êbur (thành phố Buôn Ma Thuột (cũ)). Mức phạt tiền là 11,5 triệu đồng.

Trong văn bản này, cơ quan chức năng cũng yêu cầu ông Đ.N.V thực hiện khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Nền, đường bê tông và các hạng mục nhà kiên cố được xây dựng. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Sau 2 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Đ.N.V vẫn không chấp hành tháo dỡ công trình trái phép mà xây dựng thêm một số hạng mục mới để hình thành một địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp trang trại chăn nuôi với tên gọi Đoàn Thành Horse Farm. Dư luận cho rằng chính quyền địa phương đã thiếu kiên quyết trong việc xử lý sai phạm đối với ông Đ.N.V cũng như buông lỏng quản lý trật tự xây dựng trên mảnh đất này. Đến tháng 5/2023, ông Đ.N.V tiến hành tự tháo dỡ một số công trình xây dựng trái phép của mình.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) tại thời điểm này cho biết, ông Đ.N.V đang sử dụng nhiều thửa đất tại xã Cư Êbur. Trong đó có thửa đất số 178, tờ bản đồ số 32 được ông Đ.N.V đăng ký biến động mục đích sử dụng từ đất trồng cây hằng năm sang đất nông nghiệp khác với diện tích hơn 5.800 m2. Tuy nhiên, ông Đ.N.V không chấp hành đúng mục đích sử dụng đất mà xây dựng các hạng mục công trình trái phép trên phần diện tích này.

Phát biểu tại họp báo định kỳ vào ngày 9/5/2023 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) tổ chức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột lúc bấy giờ là ông Lê Đại Thắng (nay là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) khẳng định sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm, không bao che và hợp thức hóa sai phạm tại cơ sở Đoàn Thành Horse Farm.

Ghi nhận tại cơ sở này trong thời gian gần đây, hiện có rất nhiều hạng mục công trình từ dịch vụ kinh doanh ăn uống, nghỉ ngơi, hồ bơi, trang trại chăn nuôi đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Ngoài ra còn có một số hạng mục công trình hạ tầng khác như nền bêtông, cầu, hệ thống thoát nước, bậc thang... Các hạng mục như hồ nuôi cá, khu vực trồng lúa, cây xanh, bãi cỏ, hòn non bộ… cũng được hoàn thiện. Cơ sở này vẫn đang thực hiện đón khách đến sử dụng dịch vụ ăn uống, giải khát, tắm hồ bơi, tham quan, vui chơi giải trí…

Khách đến trải nghiệm hồ bơi tại cơ sở Đoàn Thành Horse Farm. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Từ đất nông nghiệp khác thành đất kết hợp đa mục đích

Từ năm 2025, ông Đ.N.V đã lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) để được chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích đối với 11 thửa đất trên cùng tờ bản đồ số 32 xã Cư Êbur (trong đó có thửa đất số 178 từng được ông Đ.N.V xây dựng công trình trái phép vào năm 2023).

Ngày 23/6/2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) Lê Đại Thắng đã ký văn bản số 3398/UBND-TNMT chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích của ông Đ.N.V đối với 11 thửa đất nêu trên với tổng diện tích hơn 28.000 m2. Trong đó có hơn 5.000 m2 sử dụng kết hợp vào mục đích thương mại dịch vụ và gần 23.000 m2 sử dụng vào mục đích chính là đất nông nghiệp.

Văn bản cũng thống nhất quy mô xây dựng 21 công trình có diện tích xây dựng gần 2.600 m2 trên diện tích các thửa đất này. Theo đó, quy mô xây dựng nhà cấp 4, một tầng, chiều cao dưới 6m; kết cầu gỗ hoặc thép dễ dàng tháo dỡ. Thời gian sử dụng đất kết hợp đến hết ngày 31/12/2040.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đ.N.V cho biết đã nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) chấp thuận phương án đất kết hợp đa mục đích đối với 11 thửa đất tại tờ bản đồ số 32 xã Cư Êbur. Ông cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích được sử dụng kết hợp vào mục đích thương mại dịch vụ.

Như vậy, diện tích xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khác vào năm 2023 của ông Đ.N.V tại thửa đất số 178 tờ bản đồ số 32 xã Cư Êbur (gần 1.000 m2) có nằm trong phần diện tích đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) thống nhất cho ông sử dụng kết hợp vào mục đích thương mại dịch vụ (hơn 5.000 m2) hay không? Nội dung này không được nêu ra tại văn bản số 3398/UBND-TNMT của Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ).

Bên cạnh đó, trước khi được Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp vào mục đích thương mại dịch vụ, ông Đ.N.V đã hoàn thành việc tháo dỡ tất cả 8 công trình xây dựng trái phép chưa. Hay những công trình này vẫn tồn tại để đến nay có thể được “hợp thức hóa” trong 21 công trình (tổng diện tích gần 2.600 m2) mà Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) đã thống nhất quy mô xây dựng tại văn bản số 3398/UBND-TNMT.

Cây lâu năm được trồng tại cơ sở Đoàn Thành Horse Farm. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đáng lưu ý, việc Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) ra văn bản chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích đối với 11 thửa đất của ông Đ.N.V vào thời điểm còn 10 ngày nữa chính thức kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện (1/7/2025). Theo Điều 218 Luật Đất đai năm 2024, điều kiện để chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích là không làm thay đổi loại đất và không làm mất đi khả năng phục vụ mục đích chính của đất.

Từ tháng 8/2025, phóng viên TTXVN đã nhiều lần liên hệ để làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột nhằm làm rõ những vấn đề liên quan đến việc xử lý sai phạm trên lĩnh vực trật tự xây dựng xảy ra tại cơ sở Đoàn Thành Horse Farm. Tuy nhiên đến nay, lãnh đạo phường vẫn chưa phản hồi thông tin cho phóng viên./.

