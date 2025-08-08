Ngày 8/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị công bố 6 Mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0, gồm các lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, công nghệ giáo dục, năng lượng tái…

Mạng lưới về Trí tuệ Nhân tạo và công nghệ bán dẫn khu vực phía Nam do Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì; Mạng lưới Trí tuệ Nhân tạo và công nghệ bán dẫn ở miền Trung do Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng chủ trì; Mạng lưới Công nghệ sinh học trong nông nghiệp miền Nam do Đại học Cần Thơ chủ trì; Mạng lưới Công nghệ sinh học trong nông nghiệp miền Trung do Đại học Huế chủ trì; Mạng lưới Năng lượng tái tạo, năng lượng Hydrogen do Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chủ trình; Mạng lưới Công nghệ giáo dục do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

Tham gia các mạng lưới này là các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thành viên các mạng lưới sẽ thúc đẩy hoạt động hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ như chia sẻ khung chương trình đào tạo, nâng cao năng lực giảng viên, chia sẻ phòng thí nghiệm, nguồn lực cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ…

Thông qua các chương trình đào tạo xuất sắc và các dự án nghiên cứu chung giữa trường và doanh nghiệp, sinh viên, nghiên cứu viên được trau dồi kiến thức cập nhật nhất, rèn luyện kỹ năng liên ngành, trải nghiệm giải quyết bài toán công nghệ thực tiễn.

Đây là mô hình chiến lược đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay, thay vì phát triển đơn lẻ từng trường chuyển sang cách tiếp cận mạng lưới hợp tác và chia sẻ. Các liên minh chiến lược giữa các trường đại học và doanh nghiệp trên từng lĩnh vực công nghệ 4.0 cụ thể, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đào tạo và nghiên cứu một cách xuất sắc nhất. Sự cộng hưởng sức mạnh giữa Nhà nước, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng chính là động lực để hệ thống đại học đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh vai trò của các trường đại học trong việc hiện thực hóa các mục tiêu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng trong triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Các trường đại học đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, vừa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngang tầm quốc tế, vừa tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo để đón đầu, làm chủ công nghệ tiên tiến nhất. Các trường gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế, để mỗi nhiệm vụ nghiên cứu không chỉ nằm trên giấy mà có thể ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, kinh nghiệm từ các nước trên thế giới cho thấy, chỉ khi nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước hợp tác chặt chẽ mới xây dựng được một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở nơi mỗi ý tưởng, sáng kiến đều có cơ hội được nuôi dưỡng, ứng dụng. Các trung tâm xuất sắc 4.0 sẽ là hạt nhân của hệ sinh thái đó, nơi hội tụ “ba nhà” cùng chung mục tiêu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ phục vụ phát triển đất nước./.

