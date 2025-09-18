Công văn số 59: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương

Tại Công văn số 59-CV/BCĐ, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đề nghị Ban Tổ chức Trung ương một số nhiệm vụ.

Tại Công văn số 59-CV/BCĐ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ngày 12/9/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW đề nghị Ban Tổ chức Trung ương:

(1) Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban thường vụ đảng ủy bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương và ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống tổ chức đảng trong các trường đại học cho phù hợp, bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục và đào tạo; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo.

(2) Chủ trì, phối hợp với các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nhất là các cơ quan, tổ chức sau hợp nhất, sáp nhập, đề xuất, điều chỉnh hợp lý nếu cần thiết; nghiên cứu, đề xuất sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.