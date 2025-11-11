Multimedia

COP30 tiếp tục nỗ lực bảo vệ khí hậu toàn cầu

COP30 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hành động quyết liệt hơn trong bảo vệ khí hậu thế giới nhằm hướng tới một tương lai công bằng và bền vững.

Ngày 10/11/2024, Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, bang Pará (Brazil), sau khi các nước thành viên đạt được đồng thuận về chương trình nghị sự.

COP30, diễn ra từ ngày 10 đến 21/11/2025, được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hành động quyết liệt hơn trong bảo vệ khí hậu thế giới nhằm hướng tới một tương lai công bằng và bền vững.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực./.

