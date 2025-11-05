EU đạt được thỏa thuận về các mục tiêu khí hậu trước thềm COP30

27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 5/11 đã đạt được thỏa thuận về các mục tiêu cắt giảm khí thải lớn tiếp theo của khối, sau khi đưa ra những nhượng bộ để thuyết phục các thủ đô còn ngần ngại trước thềm Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2025 (COP 30) tại Brazil.

Các nước EU đã tranh cãi trong nhiều tháng về hai mục tiêu riêng biệt nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính: một mục tiêu vào năm 2040, được coi là cột mốc hướng tới trung hòa carbon, và một mục tiêu liên quan mà họ phải đưa ra tại các cuộc đàm phán về khí hậu vào tuần tới tại Brazil.

Trong các cuộc đàm phán kéo dài gần như suốt đêm, EU cuối cùng đã nhất trí đặt mục tiêu cắt giảm 90% lượng khí thải gây vào năm 2040, so với mức của năm 1990, nhưng các quốc gia sẽ được phép mua tín chỉ carbon quốc tế để đạt 10% mục tiêu cắt giảm.

Chỉ sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ về lượng khí thải, EU cam kết mạnh nhất trong hành động vì khí hậu trong số các nguồn gây ô nhiễm lớn và đã cắt giảm 37% lượng khí thải so với mức năm 1990.

Nhưng sau khi tiên phong, các mối lo ngại về khí hậu ở EU đã nhường chỗ cho quốc phòng và khả năng cạnh tranh, với lo ngại ở một số thủ đô rằng việc xanh hóa nền kinh tế châu Âu đang gây tác động tiêu cực cho tăng trưởng.

Đan Mạch, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên của khối, đã làm việc thâu đêm để thuyết phục những quốc gia hoài nghi nhất về các mục tiêu đề xuất, đặc biệt là Italy.

EU cần giành được sự ủng hộ của đa số các thủ đô cho mục tiêu khí hậu năm 2040 do Ủy ban châu Âu đặt ra, đồng nghĩa với việc phải có những thay đổi sâu rộng đối với ngành công nghiệp và đời sống thường nhật trong bối cảnh ngày càng lo ngại về những tác động tiêu cực đến nền kinh tế châu Âu.

Các bộ trưởng cũng cần đạt đồng thuận về mục tiêu phát thải của EU cho năm 2035, được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), mà các bên ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu dự kiến sẽ đưa ra tại COP30. Mục tiêu đó, được đặt ở mức 66,25-72,5%, cũng đã được thống nhất qua đêm.

Để thuyết phục những người hoài nghi nhất, các cuộc đàm phán đã đề cập đến một loạt "sự linh hoạt" cho các quốc gia thành viên, bao gồm việc cho phép các quốc gia tính toán lượng tín chỉ carbon được mua để tài trợ cho các dự án bên ngoài châu Âu.

Một đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc tín chỉ chiếm tới 3% lượng khí thải cắt giảm của một quốc gia vào năm 2040 đã không thuyết phục được những người theo đường lối cứng rắn, với việc các quốc gia cuối cùng đạt được ngưỡng cao hơn là 10%.

Và trong một nhượng bộ lớn hơn nữa, các nước EU đã đồng ý đánh giá lại mục tiêu chung cho năm 2040 sau mỗi hai năm./.

