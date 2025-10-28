Trước thềm COP30, LHQ cảnh báo thế giới “chệch hướng” mục tiêu khí hậu

Ngày 28/10, Liên hợp quốc cho biết các quốc gia có thể chỉ cắt giảm được khoảng 10% lượng khí thải theo như cam kết cho đến năm 2035, quá ít để đáp ứng các mục tiêu khí hậu và hiện hầu hết các nước cũng chưa nộp kế hoạch cập nhật đúng hạn.

Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), để có thể giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu chỉ ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, các nước cần phải cắt giảm được 60% lượng khí thải vào năm 2035, so với mức của năm 2019.

Thế nhưng cho đến thời điểm này, lượng khí thải cắt giảm được là rất thấp, bất chấp các nỗ lực của thế giới trong suốt thập niên qua hòng theo đuổi các mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Trong một tuyên bố đưa ra hồi tuần trước, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng cảnh báo rằng tiến độ cắt giảm khí thải hiện nay sẽ khiến thế giới khó đạt được mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt độ Trái Đất và dẫn đến những tác động nghiêm trọng khi nhiệt độ tăng “vượt ngưỡng” trước khi có thể kéo giảm trở lại vào cuối thế kỷ này.

Theo Thư ký điều hành của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell, mức cắt giảm 10% nói trên là quá thấp.

Trong một bài viết trên blog cá nhân, tỷ phú và là nhà từ thiện Bill Gates cho rằng biến đổi khí hậu là vấn đề nghiêm trọng nhưng không phải là "thảm họa hủy diệt nhân loại."

Theo ông, thay vì coi việc khống chế nhiệt độ tăng là thước đo duy nhất thì cần xây dựng cả khả năng chống chịu với khí hậu thông qua việc củng cố sức khỏe và sự thịnh vượng của con người.

Vị tỷ phú này cho rằng cần chuyển trọng tâm hành động sang cải thiện phúc lợi xã hội, đặc biệt ở những khu vực dễ bị tổn thương, bằng việc đầu tư vào năng lượng, chăm sóc y tế và phát triển nông nghiệp bền vững.

Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung vào hành động cụ thể, rà soát hiệu quả chi tiêu trong các chương trình hỗ trợ liên quan đến khí hậu, đồng thời nhấn mạnh những hướng đi trên sẽ mang lại lợi ích công bằng hơn so với việc quá chú trọng vào các mục tiêu nhiệt độ.

Cũng theo tỷ phú Bill Gates, cần đưa các nội dung này vào trọng tâm chiến lược khí hậu sẽ được bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) sắp diễn ra tại Brazil.

Ông cho rằng cần sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa các tác động và khuyến khích giới đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển những công nghệ sạch có tiềm năng lớn nhằm sớm giảm chi phí.

Nhà sáng lập Microsoft cũng cho biết số người thiệt mạng trực tiếp do thiên tai đã giảm 90% trong thế kỷ qua, xuống còn khoảng 40.000-50.000 người mỗi năm, chủ yếu nhờ hệ thống cảnh báo sớm và cơ sở hạ tầng bền vững hơn.

Trong nhiều năm qua, tỷ phú Bill Gates đã đầu tư hàng tỷ USD thông qua mạng lưới quỹ Breakthrough Energy nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ sạch.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), trong 50 năm qua, các thảm họa liên quan tới thời tiết, nước và khí hậu đã khiến hơn 2 triệu người thiệt mạng, trong đó 90% là ở các nước đang phát triển.

Tổ chức này kêu gọi các quốc gia triển khai hệ thống cảnh báo thiên tai để bảo vệ người dân trước thời tiết cực đoan.

Theo kế hoạch, hội nghị COP30 sẽ diễn ra từ ngày 10-21/11 tại thành phố cảng Belem, thuộc vùng hạ lưu sông Amazon của Brazil.

Tại hội nghị, các nước dự kiến sẽ đưa ra cam kết khí hậu quốc gia cập nhật của mình và đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu về năng lượng tái tạo đã được thống nhất tại những kỳ hội nghị trước./.

