COP30 khai mạc tại Brazil trong nỗ lực bảo vệ khí hậu toàn cầu

Ngày 10/11, Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, bang Pará (Brazil), sau khi các nước thành viên đạt được đồng thuận về chương trình nghị sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi biến cam kết thành hành động cụ thể, đặc biệt là về việc tăng nguồn tài chính và chấm dứt dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Ông Lula khẳng định: “Khủng hoảng khí hậu không còn là mối đe dọa của tương lai, mà là thảm kịch của hiện tại.”

Về phần mình, Chủ tịch COP30 André Corrêa do Lago hoan nghênh sự đồng thuận về chương trình nghị sự, coi đây là bước khởi đầu tích cực để “tháo nút thắt” cho các vòng thương lượng sắp tới.

Ông Corrêa do Lago nhấn mạnh các bên “có thể bắt đầu làm việc một cách mạnh mẽ và tập trung” và việc thông qua chương trình nghị sự được coi là phép thử chính trị quan trọng, định hình mức độ hợp tác trong các chủ đề then chốt như tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Một trong những trọng tâm của COP30 là lời kêu gọi tăng gấp 3 lần nguồn tài chính khí hậu toàn cầu, từ 300 tỷ USD mỗi năm hiện nay lên 1.300 tỷ USD vào năm 2035, theo lộ trình được nhất trí tại COP29 ở Baku.

Tổng thống Lula cho rằng việc đầu tư 1.300 tỷ USD mỗi năm để giải quyết vấn đề khí hậu “rẻ hơn nhiều” so với 2.700 tỷ USD chi cho chiến tranh trong năm 2024, đồng thời chỉ trích việc các cường quốc gia tăng chi tiêu quân sự trong khi chậm trễ thực hiện nghĩa vụ khí hậu.

Tổng Thư ký Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell cảnh báo rằng các cam kết hiện nay “chưa đủ nhanh” để giảm phát thải toàn cầu.

Ông Stiell cho biết 113 quốc gia đã đệ trình các mục tiêu đóng góp quốc gia mới (NDC), bao phủ 69% lượng phát thải toàn cầu, song mức giảm ước tính 12% vào năm 2035 vẫn chưa đủ để giữ mức tăng nhiệt dưới 1,5 độ C.

Tổng thống Lula khẳng định chủ nghĩa đa phương là con đường duy nhất để đối phó khủng hoảng khí hậu, đồng thời đề xuất thành lập Hội đồng Khí hậu trực thuộc Liên hợp quốc, có thẩm quyền giám sát và xử phạt các quốc gia không tuân thủ cam kết.

COP30, diễn ra từ ngày 10-21/11 tại khu vực trung tâm Amazon, được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hành động quyết liệt hơn trong bảo vệ khí hậu thế giới nhằm hướng tới một tương lai công bằng và bền vững./.

COP30: Thế giới hướng về Brazil trong nỗ lực ứng phó khủng hoảng khí hậu COP30 diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực.