Mỹ đảo ngược chính sách về hạn chế chất gây ô nhiễm

Ngày 7/11, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược chính sách khí hậu khi nới lỏng một quy định liên bang yêu cầu các cửa hàng tạp hóa, công ty điều hòa không khí và các công ty khác phải giảm lượng khí nhà kính được sử dụng trong thiết bị làm mát.

Cách đây 5 năm, thời điểm gần cuối nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), Tổng thống Trump đã ký ban hành luật giảm thiểu các chất ô nhiễm có hại gây tình trạng nóng lên toàn cầu đang được sử dụng trong các sản phẩm làm mát như tủ lạnh hay máy điều hòa không khí.

Biện pháp này đã kéo các nhà môi trường và các tập đoàn kinh doanh lớn vào sự đồng thuận hiếm hoi về vấn đề biến đổi khí hậu và nhận được sự hoan nghênh trên khắp các diễn đàn chính trị khi đó.

Đạo luật, do Tổng thống Trump ký năm 2020, có tên là Đạo luật Đổi mới và Sản xuất Mỹ, trong đó quy định loại bỏ dần khí hydrofluorocarbon (HFC) như một phần của thỏa thuận quốc tế về ngăn chặn ô nhiễm tầng ozone.

Đạo luật đã thúc đẩy ngành công nghiệp liên quan chuyển sang các chất làm lạnh thay thế sử dụng ít hóa chất độc hại hơn và đang có sẵn với số lượng lớn. Đến năm 2023, Mỹ ban hành một quy định liên bang về việc áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với chất HFC kể từ năm 2024.

HFC được biết đến là chất mạnh hơn CO2 hàng nghìn lần và được coi là tác nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình kể từ tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã đảo ngược chính sách trên. Trong một giải thích về quyết định mới của Chính quyền Tổng thống Trump, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Lee Zeldin cho biết đề xuất nới lỏng quy định về HFC sẽ giúp "hạ nhiệt giá thành của mặt hàng này và thúc đẩy các nhà sản xuất tạo ra sản phẩm an toàn, đáng tin cậy hơn."

Tuy nhiên, các nhà môi trường cho rằng kế hoạch này sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm khí hậu, đồng thời làm gián đoạn quá trình chuyển đổi vốn đã được thực hiện từ nhiều năm qua trong việc chuyển đổi sang chất làm mát mới thay thế cho HFC.

Ông Kiff Gallagher - Giám đốc điều hành của Sáng kiến Giảm nhiệt toàn cầu - nói: "Vì chất HFC là một trong những tác nhân chính gây ra tình trạng nhiệt độ cao và ô nhiễm nên bất kỳ chậm trễ nào trong việc loại bỏ chất này đều sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực đáng kể"./.

Chính quyền của Tổng thống Trump cân nhắc chấm dứt hoạt động đánh giá khí hậu Chính quyền của Tổng thống Trump nhiều lần tìm cách cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cho rằng đây là các khoản chi lãng phí. Mới đây, có nguồn tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc hủy bỏ hợp đồng đánh giá khí hậu liên bang.