Cụ ông có khối u mỡ "khổng lồ" ở vùng niệu - sinh dục

Ngày 25/9, Bệnh viện E thông tin các bác sỹ Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một người bệnh nam (77 tuổi, ở Hà Nội) mắc cùng lúc 3 bệnh lý vùng niệu-sinh dục: Phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải và khối u mỡ khổng lồ nặng 3kg vùng bìu phải.

Bác sỹ Nguyễn Duy Trí Dũng - Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và nam học cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng rối loạn tiểu tiện kéo dài với các biểu hiện tiểu khó, phải gắng sức khi đi tiểu, tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm, kèm theo từng đợt tiểu máu… Đặc biệt, vùng bìu phải xuất hiện một khối bất thường có kích thước ngày càng lớn, gây vướng víu, nặng nề và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ xác định người bệnh có một khối u mỡ vùng bìu phải, cứng chắc, kích thước khổng lồ khoảng 12-15 cm.

Qua khai thác tiền sử bệnh án, người bệnh mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm, đã từng phẫu thuật nội soi cắt u phì đại tuyến tiền liệt cách đây 7 năm. Tuy nhiên, sau đó, do người bệnh chủ quan không đi khám lại thường xuyên dẫn đến triệu chứng đường tiểu tái phát và ngày càng trầm trọng hơn. Khoảng một năm trở lại đây, người bệnh phát hiện khối bất thường vùng bìu phải, kích thước lớn nhanh chóng, gây khó khăn trong vận động, sinh hoạt và khiến người bệnh rơi vào tình trạng mệt mỏi, lo lắng kéo dài.

Bác sỹ Dũng cho biết, đối với trường hợp người bệnh này, khối u có kích thước khổng lồ khoảng 12-15 cm, xấp xỉ 3 kg. Nếu người bệnh đi khám và điều trị sớm, khi khối u có kích thước nhỏ thì việc xử trí sẽ dễ dàng và triệt để hơn, giảm thiểu tối đa các biến chứng sau mổ như: tụ dịch, phù nề… Tuy nhiên, do người bệnh chủ quan, không điều trị kịp thời, dẫn đến khối u ngày càng lớn, gây ảnh hướng đến sinh hoạt hằng ngày. Việc phẫu thuật loại bỏ là cần thiết và phải tiến hành càng sớm càng tốt, bởi khối u vẫn đang có xu hướng phát triển và tăng kích thước.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, chính xác và hiệu quả. Các bác sỹ đã phẫu thuật bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải, đồng thời phẫu thuật nội soi xử trí triệt để thoát vị bẹn phải và can thiệp đối với phần tuyến tiền liệt phì đại còn lại. Sau mổ, người bệnh hồi phục nhanh chóng, các triệu chứng rối loạn tiểu tiện được cải thiện rõ rệt, khối bất thường vùng bìu biến mất, giúp người bệnh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.

Các bác sỹ khuyến cáo, phì đại tuyến tiền liệt là bệnh lý phổ biến ở nam giới lớn tuổi, có thể gây rối loạn tiểu tiện kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Trong khi đó, thoát vị bẹn và các khối u vùng bìu cũng là những bệnh lý ngoại khoa thường gặp, nhưng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây biến chứng, làm suy giảm sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Người bệnh, đặc biệt là nam giới trung niên và cao tuổi, khi thấy xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, tiểu máu, hoặc phát hiện khối bất thường vùng bìu… cần đi khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời./.

