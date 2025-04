Các bác sỹ Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa can thiệp thành công, cứu sống bệnh nhân bị vỡ phình xoang Valsalva hiếm gặp. Phương án được các bác sỹ đánh giá ưu việt vượt trội so với phẫu thuật tim hở truyền thống là thực hiện kỹ thuật can thiệp bít lỗ thông bằng dụng cụ qua da.

Trước đó ngày 25/3, anh N.A.N (37 tuổi, ngụ tại tỉnh Cà Mau) nhập Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng khó thở khi nằm đầu thấp, phù hai chân.

Kết quả siêu âm tim màu ghi nhận bệnh nhân có túi phình Valsava kích thước 18-19 mm vỡ vào nhĩ phải, hở van ba lá 3/4, tăng áp lực động mạch phổi nặng. Tiền sử bệnh nhân khỏe mạnh, chưa ghi nhận các bệnh lý bất thường, đang làm công nhân ở Đồng Nai.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực nhằm giảm tình trạng suy tim. Đến ngày 25/4, đánh giá sức khỏe bệnh nhân đáp ứng được ca can thiệp, ê-kíp các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ do bác sỹ Chuyên khoa I Dương Hoàng Mẫn làm kíp trưởng đã tiến hành can thiệp bằng dụng cụ. Ca can thiệp diễn ra thành công trong khoảng 45 phút.

Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Văn Triệu, Trưởng khoa Tim mạch can thiệp (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ) cho biết, vỡ phình xoang Valsalva động mạch chủ là một tổn thương tim bẩm sinh rất hiếm gặp, với tỷ lệ 0,09 - 0,15%.

Phình xoang Valsava thường không có triệu chứng nhưng khi đã có triệu chứng thì có thể vỡ, hậu quả gây ra luồng thông trong tim hoặc phình gây chèn ép các cấu trúc gần kề như mạch vành, vỡ phình tự phát hoặc thứ phát sau chấn thương ngực hoặc gắng sức. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ bị suy tim, tăng áp lực phổi nặng và suy thất phải.

Phương pháp điều trị phẫu thuật kinh điển đối với những trường hợp vỡ phình xoang Valsalva là đóng lỗ bằng miếng vá cùng với sự hỗ trợ của hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Việc chạy máy tim phổi nhân tạo, mở xương ức, gây mê, chăm sóc sau mổ là những nguy cơ tiềm ẩn, có thể gây tử vong.

Với sự phát triển của can thiệp, đặc biệt là sự đa dạng của các dụng cụ điều trị tim bẩm sinh, việc bít vỡ phình xoang Valsalva bằng dụng cụ đang là giải pháp hiệu quả thay thế phẫu thuật.

Phương pháp hiện đại này có nhiều ưu điểm vượt trội như: xâm lấn tối thiểu, giảm đau, hạn chế chảy máu, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ thấp. Người bệnh hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp và thời gian hồi phục nhanh chóng, rút ngắn thời gian nằm viện.

Ngoài ra, phương pháp này còn mang tính thẩm mỹ cao, không để lại sẹo lớn trên ngực như phẫu thuật truyền thống.

Bác sỹ Chuyên khoa II Trần Văn Triệu cho biết thêm, là bệnh viện hạng đặc biệt, điều trị chuyên sâu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đưa nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư trang thiết bị hiện đại là ưu tiên hàng đầu.

Hiện, bệnh viện đang đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện đầu ngành trong và ngoài nước, chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến; đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển giao các kỹ thuật cao; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân./.

