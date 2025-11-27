Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo bị đề nghị mức án 15 năm tù

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật của Hàn Quốc ngày 26/11 đã đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul tuyên mức án 15 năm tù đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo với các tội danh tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đóng vai trò quan trọng trong vụ nổi loạn, khai man.

Quyết định này được đưa ra trong phiên điều trần cuối cùng tại tòa án để xét xử cựu Thủ tướng Han Duck Soo liên quan đến trách nhiệm của ông trong việc ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.

Nhóm công tố viên đặc biệt chỉ ra rằng cựu Thủ tướng Han là người duy nhất có thể ngăn chặn vụ thiết quân luật, nhưng ông đã chối bỏ nghĩa vụ phụng sự người dân, có hàng loạt hành vi tiếp tay cho âm mưu nổi loạn trước và sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố.

Nhóm công tố viên đặc biệt cho biết quyết định đề nghị mức án trên do xét thấy hành vi của bị cáo gây ra thiệt hại vô cùng lớn cho quốc gia và người dân.

Cùng với đó, bị cáo đã phạm thêm tội cản trở tư pháp như soạn thảo công văn giả nhằm khắc phục những sai sót về quy trình ban bố thiết quân luật, có thái độ không hợp tác trong quá trình điều tra như liên tục thay đổi lời khai.

Đặc biệt, so với vụ nổi loạn cách đây 45 năm, bên công tố cho rằng cần xét các tình tiết tăng nặng do lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024 đã gây tổn hại nặng nề tới uy tín của Hàn Quốc cũng như gây ra mất mát lớn cho người dân.

Hội đồng xét xử dự kiến ra phán quyết với cựu Thủ tướng vào ngày 21/1 hoặc 28/1/2026. Nếu đúng theo lịch trên, ông Han sẽ là người đầu tiên bị kết án trong số các thành viên của Chính phủ tiền nhiệm bị truy tố liên quan đến quyết định ban bố thiết quân luật./.

