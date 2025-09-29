Hàn Quốc: Cựu Thủ tướng Han Duck-soo hầu tòa hình sự

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sẽ phải hầu tòa hình sự từ ngày 30/9 với cáo buộc tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào đêm 3/12/2024.



Theo nguồn tin pháp lý, ông Han bị truy tố không giam giữ với tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho cuộc nổi loạn. Phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Thủ tướng Han sẽ do Thẩm phán Lee Jin-gwan, Tòa Hình sự số 33, làm chủ tọa. Trước đó, ngày 16/9, ông Han đã tham dự phiên lấy lời khai sơ bộ.



Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ việc ban bố thiết quân luật hôm 29/8 đã cáo buộc ông Han với nhiều tội danh, trong đó có tạo và sử dụng tài liệu giả mạo, vi phạm Đạo luật quản lý hồ sơ của Văn phòng Tổng thống và khai man. Ông Han bị cáo buộc rằng khi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đã không ngăn chặn việc cựu Tổng thống Yoon sử dụng quyền lực tùy tiện để ban bố thiết quân luật.



Ngoài ông Han, cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Kang Eui-gu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun cùng một số quan chức khác cũng bị cáo buộc ký tuyên bố thiết quân luật giả mạo nhằm che giấu sai phạm về thủ tục sau khi mệnh lệnh này bị hủy bỏ.



Ông Han còn bị cáo buộc khai man tại phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Yoon tại Tòa án Hiến pháp ngày 20/2 khi cho rằng “không biết về việc ban bố thiết quân luật”./.

