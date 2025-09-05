Đà Nẵng: Giữ vững công bằng giáo dục cho mọi học sinh

Hòa chung không khí trên cả nước, ngày 5/9, khoảng 650.000 học sinh các cấp tại thành phố Đà Nẵng hân hoan bước vào năm học mới 2025-2026.

Tại Trường Trung học Cơ sở Phạm Văn Đồng (xã Bà Nà), không khí khai giảng năm học mới trở nên đặc biệt với sự có mặt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết.

Hiệu trưởng Trung học Cơ sở Phạm Văn Đồng Hồ Tấn Bửu chia sẻ, Nhà trường xác định năm học này sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục toàn diện, tạo môi trường thân thiện, an toàn để học sinh phát huy năng lực, tự tin hội nhập.

Trong khi đó, tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật (Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng), các em học sinh khuyết tật lần đầu tiên được dự một lễ khai giảng năm học mới.

Đa phần học sinh tại Trung tâm đều có khiếm khuyết nhất định nhưng nụ cười rạng rỡ của các em trong ngày khai giảng đã thể hiện được sự quan tâm của các cấp, sự đồng hành của các nhà hảo tâm và sự nỗ lực của thầy cô giáo, đặc biệt là ý chí vươn lên của các em.

Em Nguyễn Thị Ánh (25 tuổi, phường Tam Kỳ) rất tự hào và hạnh phúc khi được dự lễ khai giảng đầm ấm. Thầy cô, nhà trường đã tận tình chăm sóc em và các bạn để chúng em được học nghề và rèn luyện thêm nhiều kỹ năng sống. Tuy khó khăn trong học tập do một phần khiếm khuyết của bản thân nhưng năm học mới, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để ngày một tốt hơn.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật (Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN).

Chị Trần Thị Thơm có con học tại Trung tâm vui mừng chia sẻ, được nhìn thấy con em khiếm khuyết được đến trường và trưởng thành là niềm hạnh phúc rất lớn của gia đình.

Sự quan tâm của các cấp, các nhà hảo tâm và thầy cô đã giúp con biết thêm một nghề, tự tin hòa nhập vào xã hội, từng bước trở thành người có ích.

Năm học mới 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thành phố Đà Nẵng hợp nhất với tỉnh Quảng Nam mở ra cơ hội, thách thức mới cho ngành Giáo dục trong việc bảo đảm điều kiện học tập, nâng cao chất lượng và giữ vững công bằng giáo dục cho mọi học sinh.

Toàn thành phố hiện có 486 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó có 191 trường Mầm non, 146 trường Tiểu học, 138 trường Trung học Cơ sở và 11 trường Trung học Phổ thông.

Ngoài việc ban hành hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2025-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng còn quy định chi tiết hoạt động trọng tâm của từng lĩnh vực để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

Thành phố đã phân bổ khoảng 890 tỷ đồng để xây mới, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu dạy và học 2 buổi/ngày.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Nguyễn Minh Thành, bên cạnh việc nâng cấp các cơ sở vật chất, ngành cũng chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và quan tâm đặc biệt đến học sinh vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

Thời gian tới, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, sẵn sàng bước kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Phát động chương trình "Tiếp sức đến trường" cho 1.200 học sinh khuyết tật Chương trình "Tiếp Sức Đến Trường" sẽ trao 1.200 suất học bổng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh để hỗ trợ các em chi phí học tập, sinh hoạt trong một năm học.