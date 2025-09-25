Đề nghị tỉnh Sơn Đông tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam

Ngày 25/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Lâm Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), nhân dịp đồng chí đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và chào mừng đồng chí Lâm Vũ lần đầu tiên sang thăm Việt Nam trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, đồng thời là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Sơn Đông cử đoàn cấp cao đến thăm và làm việc tại Việt Nam, thể hiện sinh động tình cảm hữu nghị và sự coi trọng đặc biệt của tỉnh Sơn Đông đối với quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc nói chung và với các địa phương của Việt Nam nói riêng.

Đánh giá cao bề dày truyền thống văn hóa-lịch sử lâu đời của tỉnh Sơn Đông, Thủ tướng chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng của Sơn Đông, giữ vững vị thế địa phương có tiềm lực kinh tế lớn thứ 3 của Trung Quốc, đang tập trung phát triển khoa học công nghệ và có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển không ngừng lớn mạnh của Trung Quốc.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành thời gian quý báu tiếp đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông Lâm Vũ nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; khẳng định Sơn Đông coi trọng cao độ quan hệ hữu nghị, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam, quyết tâm quán triệt, thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, tiếp tục đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.

Trong không khí thân tình, hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ Việt-Trung trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác địa phương diễn ra rất sôi động và ngày càng đi vào thực chất.

Đồng chí Lâm Vũ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông (Trung Quốc) phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Sơn Đông thời gian qua, nhất là giao lưu, tiếp xúc các cấp được tăng cường, hợp tác đầu tư-thương mại là điểm sáng, nhiều doanh nghiệp lớn, công nghệ cao của tỉnh Sơn Đông đang đầu tư, sản xuất hiệu quả tại Việt Nam.

Khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Việt-Trung, ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ về sự kiện cách đây 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh từng thăm Sơn Đông; mong muốn tỉnh cùng các địa phương của Việt Nam phát huy truyền thống hữu nghị, thúc đẩy hơn nữa giao lưu, tiếp xúc ở các cấp, trao đổi kinh nghiệm phát triển, thúc đẩy đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực trong các lĩnh vực Sơn Đông có thế mạnh; đẩy mạnh khai thác tiềm năng, ưu thế của mỗi bên, tạo đột phá mới trong các lĩnh vực hợp tác thực chất; ưu tiên tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam, nhất là nông sản chất lượng cao.

Thủ tướng đề nghị Sơn Đông chia sẻ kinh nghiệm triển khai Khu Thương mại tự do và chính sách thuận lợi hóa thị trường để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường tốt hơn; khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực, tiêu biểu cho trình độ khoa học công nghệ của Sơn Đông tăng cường đầu tư chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ tiên tiến và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, nhất là trong các ngành điện tử, công nghệ cao, ít phát thải và thân thiện với môi trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Sơn Đông với vai trò là địa phương có bề dày văn hóa, lịch sử, quê hương của các nhà tư tưởng nổi tiếng như Khổng Tử, Mạnh Tử, tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam về văn hóa-du lịch; tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ để tăng cường hiểu biết, bồi đắp tình cảm hữu nghị, đóng góp chung cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Nhất trí với các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông Lâm Vũ giới thiệu về tình hình và triển vọng phát triển của tỉnh Sơn Đông; khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Sơn Đông và các địa phương Việt Nam còn rất rộng lớn.

Đồng chí Lâm Vũ mong muốn cùng các địa phương Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị; hai bên tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, sản xuất, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như phát triển xanh, kinh tế số, qua đó tiếp thêm các động lực tăng trưởng mới cho hợp tác thực chất, cùng có lợi giữa hai bên; tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch, giáo dục, nghệ thuật, phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, góp phần củng cố và đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai bên./.

