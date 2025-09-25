Khơi thông dòng chảy thương mại Việt Nam và tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc

Chiều 25/9, Bộ Công Thương phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tổ chức “Hội nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam-Trung Quốc (Sơn Đông).”

Hội nghị nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), nhân chuyến công tác tại Việt Nam của đoàn đại biểu tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) do ông Lâm Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) dẫn đầu.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh: Dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt đến tầm cao mới khi cùng chung tay xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.”

Trong bức tranh tổng thể đó, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước cũng ghi nhận mức kỷ lục khi lần đầu đạt quy mô 205,2 tỷ USD năm 2024 theo thống kê của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, Bộ Công Thương Việt Nam tự hào khi không chỉ góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác kinh tế-thương mại Việt-Trung mà còn là một trong những cơ quan tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với bộ, ngành và địa phương quan trọng của Trung Quốc.

Đặc biệt, trong xu thế đó, Bộ Công Thương Việt Nam và Tỉnh ủy, Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông những năm gần đây đã thiết lập mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp.

Đáng lưu ý, hai bên thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tổ chức đoàn xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối giao thương tại Sơn Đông và Việt Nam, mở ra sân chơi hợp tác hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Qua đó, góp phần quan trọng giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Sơn Đông (một trong những địa phương có quy mô dân số, kinh tế, khoa học công nghệ hàng đầu tại Trung Quốc) phát triển mạnh mẽ, phù hợp với xu thế phát triển chung của quan hệ hiện nay.

Những con số thống kê đã chứng minh rất rõ điều này khi kim ngạch thương mại Việt Nam-Sơn Đông năm 2024 đạt mức tăng trưởng 12,5%. Đáng chú ý, trong 8 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Sơn Đông tăng 18,9%; trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đi Sơn Đông đã tăng đến 29,4%, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Sơn Đông trong ASEAN.

Có thể khẳng định, tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc còn rất lớn khi kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Sơn Đông hiện mới chiếm 4,5% trong tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung và 2,5% trong tổng kim ngạch ngoại thương của Sơn Đông năm 2024.

Vì vậy, sự kiện này rất cần thiết và có ý nghĩa, tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Sơn Đông tăng cường kết nối, hiểu biết lẫn nhau, từ đó tìm kiếm đối tác mới và mở rộng thị trường.

"Bộ Công Thương Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong quá trình hợp tác, thúc đẩy các thỏa thuận, dự án đạt hiệu quả thiết thực, bền vững, đóng góp tích cực vào quan hệ phối hợp công tác tốt đẹp giữa Bộ Công Thương và Chính quyền Sơn Đông nói riêng, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung," Thứ trưởng Trương Thanh Hoài khẳng định.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, tầm vóc, vai trò, ý nghĩa quan trọng của mối quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị, toàn diện, chặt chẽ giữa Việt Nam và Trung Quốc là điều đã được Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước xác lập từ nhiều năm trong quá khứ và định hướng rất rõ ràng, cụ thể trong tương lai với việc chung tay xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.”

Gian trưng bày các sản phẩm đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Thế giới ngày nay đang trải qua những biến đổi nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo về địa-chính trị, địa-kinh tế; đặc biệt là những cơn gió ngược đối với kinh tế-thương mại toàn cầu thời gian qua đã đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng mang lại cả thời cơ cho mọi quốc gia.

Điều này càng đòi hỏi Việt Nam và Trung Quốc củng cố và tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước; góp phần giúp nền kinh tế mỗi nước giảm thiểu tác động và ứng phó hiệu quả với những khó khăn của kinh tế-thương mại toàn cầu hiện nay.

"Ban Chính sách chiến lược Trung ương đã, đang và sẽ tiếp tục tham mưu tới Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về những chiến lược, chính sách, biện pháp lớn nhằm định hướng cho các bộ, ban, ngành, địa phương đi sâu hợp tác với đối tác quốc tế," ông Nguyễn Hoàng Anh cho hay.

Chia sẻ về Hội hữu nghị Việt-Trung, ông Nguyễn Hoàng Anh hoan nghênh và ủng hộ các cơ quan, địa phương hai nước tích cực tổ chức các hoạt động hiệu quả, ý nghĩa, tạo nền tảng cho nhân dân, doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu, xây dựng niềm tin, mở rộng hợp tác thực chất.

Tại hội nghị, đại diện và doanh nghiệp hai bên mong muốn, Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam-Trung Quốc (Sơn Đông) sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa địa phương Việt Nam với tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nói riêng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và tương xứng với tiềm năng, thế mạnh vốn có của cả hai bên.

Ngoài ra, đại diện tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và đại diện Bộ Công Thương cùng với các cơ quan liên quan đã chia sẻ, giới thiệu về tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra Lễ ký kết 13 thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Cùng đó là chương trình giao thương doanh nghiệp Việt Nam-tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, công trình, xây dựng, công nghệ thông tin, thực phẩm, nông sản, thiết bị cơ điện là linh kiện, năng lượng, vật liệu mới. thương mại, xuất nhập khẩu./.

Thúc đẩy triển khai các dự án đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc Phát triển hợp tác về đường sắt đã được lãnh đạo cấp cao hai nước lựa chọn thúc đẩy trở thành điểm sáng mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác thiết thực có ý nghĩa chiến lược giữa hai bên.