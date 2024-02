Diễn biến mới nhất vụ cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên tại Sapa

Một vụ cháy rừng ở Vườn Quốc gia Hoàng Liên. (Ảnh: Lục Văn Toán/TTXVN)

Liên quan đến vụ cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, trưa 20/2, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, đại diện Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết cơ quan này vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động lực lượng khẩn trương khống chế, dập tắt các điểm cháy rừng.

Cục Kiểm lâm cũng đề nghị phía tỉnh Lào Cai có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản và tính mạng của nhân trên địa bàn và lực lượng tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Huy động lực lượng khống chế đám cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên Gần 400 người đã được huy động để dập lửa, khoanh vùng, không để lửa lan vào khu vực rừng già, tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, đám cháy lan rộng hơn 10ha.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 19/2, lực lượng tuần rừng của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên phát hiện đám cháy đồi cỏ và rừng trồng tại Tiểu khu 286, khu vực Nà Háng (cách Trạm Kiểm lâm Séo Mý Tỷ khoảng 5km), thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, cán bộ Trạm Kiểm lâm khu vực Séo Mý Tỷ đã thông tin với Ủy ban Nhân dân xã Tả Van huy động lực lượng dân quân, tổ bảo vệ rừng thôn Séo Mý Tỷ tiếp cận đám cháy để dập lửa.

Đến sáng ngày 20/2, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã huy động gần 400 người là lực lượng tại chỗ để tiếp cận, dập lửa chữa cháy. Tuy nhiên, do gió Hoàng Liên thổi lớn, khu vực cháy lại khó tiếp cận nên đám cháy vẫn chưa được khống chế.

Tuy nhiên, do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, lớp thực bì dày, gió rất to nên công tác dập lửa đã gặp nhiều khó khăn, đám cháy đã lan rộng hơn 10 ha.

Tính đến đầu giờ chiều 20/2, lực lượng chức năng đã khống chế được 2 điểm cháy, còn 1 điểm nữa đang tập trung lực lượng theo sát, chữa cháy.

Hiện tại được cơ quan chức năng ước tính khoảng gần 20 ha rừng Vườn Quốc gia Hoàng Liên bị cháy lan.

Theo tin từ một lãnh đạo của Cục Kiểm lâm, hiện nay thời tiết ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai tương đối khô hanh, gió to. Đây là một trong những nguyên nhân khiến đám cháy lan rộng và lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi dập lửa.

“Thường thì những tháng đầu năm là thời điểm có nguy cơ xảy ra cháy to. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện triển khai các văn bản của Thủ tướng và bộ về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng,” đại diện Cục Kiểm lâm thông tin./.