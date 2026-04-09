Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại

Theo kết quả tổng điều tra nông nghiệp nông thông năm 2025, thực trạng phát triển hạ tầng "điện, đường, trường, trạm" tại khu vực nông thôn Việt Nam tính đến thời điểm 1/7/2025 có những chuyển biến rõ nét, theo hướng khang trang và hiện đại hơn.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ rệt, mạng lưới điện quốc gia đã phủ khắp các xã và hầu hết các thôn và đang tiếp tục mở rộng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối; hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được mở rộng và nâng cấp cả về quy mô và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường liên kết vùng, qua đó làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn./.