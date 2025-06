Diễn viên phim "Hoàng hậu Ki" và nhiều nhà sản xuất nổi tiếng đến Việt Nam

Ji Chang-wook trong các phim nổi bật. (Ảnh tổng hợp)

Nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh khu vực châu Á sẽ đến với Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 (29/6-5/7). Đáng chú ý nhất là Ji Chang-wook - nam diễn viên phim "Hoàng hậu Ki" được khán giả Việt Nam yêu thích.

Ji Chang-wook bắt đầu diễn xuất từ 2006 nhưng đến 2010-2013 anh mới được khán giả biết đến, qua loạt với series "Cười lên Dong Hae," "Hoàng hậu Ki" và "Cứu thế." Trong đó "Hoàng hậu Ki" đặc biệt gây sốt với khán giả châu Á.

Từ 2016 đến nay, Ji Chang-wook góp mặt nhiều tựa phim được yêu thích khác như "The K2" (2016), "Đối tác đáng ngờ" (2017), "Tình yêu chốn đô thị" (Love struck in the City) trên nền tảng Netflix và "The Worst of Evil" (2023) trên Disney+.

Qua các phim, nam diễn viên sinh năm 1987 thuyết phục khán giả bằng lối diễn có chiều sâu, nội lực, nhận về nhiều giải thưởng trong nước và khu vực như Asia Artist Awards, Baeksang Arts Awards, China TV Drama Awards...

Việc mời ngôi sao này cho thấy nỗ lực mở rộng quy mô và nâng tầm liên hoan phim của ban tổ chức, thể hiện kỳ vọng trở thành một điểm hẹn mới của điện ảnh châu Á.

Theo chia sẻ của ban tổ chức DANAFF, Ji Chang-wook sẽ đến cùng nhà sản xuất Jae Duk-han (sản xuất hiện trường phim"Oldboy" và nhà sản xuất phim "The Spy gone North"). Cả hai sẽ xuất hiện trong các hoạt động giao lưu với khán giả, thảm đỏ và hội thảo điện ảnh.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng cho Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc - một trong những chương trình đáng chú ý nhất của liên hoan phim năm nay.

Các nhà sản xuất Hàn Quốc và Nhật Bản có tiếng của khu vực sẽ góp mặt lại liên hoan phim. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh Ji Chang-wook, nhiều tên tuổi lớn khác trong lĩnh vực sản xuất cũng xác nhận sẽ góp mặt Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng như Jang Joon-hwan - đạo diễn "1987: When the day comes" - bộ phim từng khiến tổng thống Hàn Quốc rơi nước mắt; Shozo Ichiyama - chủ nhân đề cử giải thưởng Cành cọ vàng (Liên hoan phim Cannes) và "cạ cứng" của đạo diễn Giả Chương Kha; Yuji Sadai - chủ hãng sản xuất phim đứng sau tác phẩm thắng Oscar năm 2022 "Drive my car."

Tại DANAFF năm nay, Jang Joo-hwan là chủ tịch ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, hạng mục quan trọng nhất chương trình. Shozo Ichiyama là thành viên ban giám khảo. Các thanh viên khác có Giám đốc Liên hoan phim Quốc tế Vesoul (Pháp) Martine Thérouanne, diễn viên-nhà sản xuất Cayetana Guillén Cuervo - Chủ tịch Viện hàn lâm Nghệ thuật biểu diễn Tây Ban Nha và diễn viên-Nghệ sỹ Nhân dân Minh Châu.

Ông Yuji Sadai sẽ là thành viên ban giám khảo Phim Việt Nam dự thi. Chủ tịch ban giám khảo hạng mục này là nhà sản xuất Aude Hesbert, các thành viên khác có diễn viên Huỳnh Kiến An, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh (BHD)./.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần ba, năm 2025, mang đến nhiều hoạt động điện ảnh như chương trình chiếu phim chiến tranh Việt Nam sau 1975, chương trình chiếu phim châu Á, phim Hàn Quốc đặc sắc; các hội thảo chuyên đề về làm phim chiến tranh, phát triển tài năng điện ảnh và học tập kinh nghiệm quốc tế.