Điều chỉnh ga đi, đến nhiều chuyến tàu để phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành

Ngành Đường sắt điều chỉnh ga đi, đến các chuyến tàu từ Hải Phòng, Lào Cai về Hà Nội và ngược lại, để tránh các tuyến đường tạm thời bị cấm và hạn chế lưu thông, phục vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, tuyến Hà Nội-Hải Phòng, các tàu LP8/LP7 chạy các ngày 24/8, 27/7, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc hành trình và xuất phát tại Ga Long Biên. Các tàu LP2/LP3, LP5/LP6 chạy các ngày 30/8 và 2/9 kết thúc và xuất phát tại Ga Long Biên.

Tàu LP5 chạy các ngày 21/8, 24/8, 27/8 xuất phát tại Ga Long Biên lúc 15h26; Tàu HP1 chạy các ngày 30/8, 2/9 xuất phát tại Ga Long Biên. Tàu HP2 chạy Hải Phòng các ngày 21/8, 24/8, 27/8, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc hành trình tại Ga Long Biên.

Trên tuyến Hà Nội-Lào Cai, các tàu SP7/SP8 chạy các ngày 21/8, 24/8, 27/8, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc hành trình và xuất phát tại Ga Gia Lâm. Tàu SP3 chạy các ngày 21/8, 24/8, 27/8, 29/8 và 1/9 xuất phát tại Ga Gia Lâm. Tàu SP4 xuất phát Ga Lào Cai các ngày 29/8 và 1/9 kết thúc hành trình tại Ga Gia Lâm ngày hôm sau.

Phía ngành Đường sắt cũng lưu ý hành khách đi tàu từ Ga Hà Nội thời gian các ngày cấm đường để đến sớm tránh ùn tắc: 11h30-3h từ ngày 21/8-22/8; 15h-3h từ ngày 24/8-25/8; 15h-3h từ ngày 27/8-28/8; 18h-15h từ ngày 29/8-30/8; 18h-15h từ ngày 1/9-2/9./.

Chi tiết phân luồng giao thông ngày 21/8 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, phân luồng giao thông tạm thời từ 10 giờ ngày 21/8 đến 5 giờ ngày 22/8/2025.