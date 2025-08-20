Multimedia

Infographics

Phân luồng giao thông dịp A80: Thời gian và tuyến đường tạm cấm lưu thông

Hà Nội điều chỉnh luồng giao thông ngày 20/8/2025 để đảm bảo an toàn lễ diễu binh và kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, tránh ùn tắc.

vna-potal-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-le-dieu-binh-dieu-hanh-thoi-gian-va-cac-tuyen-duong-tam-cam-phuong-tien-luu-thong-8223916.jpg

Ngày 20/8/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh, an toàn cho đợt Tổng hợp luyện lần 1 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Công an thành phố Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông để người dân chủ động di chuyển, phòng ngừa ùn tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#phân luồng giao thông #lễ diễu binh #Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

80 NĂM NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bhutan

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bhutan

Chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Bhutan đi vào chiều sâu, hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới.

Thông điệp hoạt động diễu binh diễu hành dịp 2/9

Thông điệp hoạt động diễu binh diễu hành dịp 2/9

Hoạt động diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9 muốn gửi gắm đến các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế bốn thông điệp.

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025

Khối nghi trượng mở đầu màn diễu hành, tiếp đó là diễu binh của các khối đi bộ gồm quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an, rồi đến khối xe pháo quân sự, lực lượng vũ trang trên biển.

Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025

Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025

Bảy tháng năm 2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 5,3 tỷ USD (tương ứng 9%) so cùng kỳ năm 2024.