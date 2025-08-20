Phân luồng giao thông dịp A80: Thời gian và tuyến đường tạm cấm lưu thông

Ngày 20/8/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh, an toàn cho đợt Tổng hợp luyện lần 1 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Công an thành phố Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông để người dân chủ động di chuyển, phòng ngừa ùn tắc./.
Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng 80 năm hành trình vì nước, vì dân
Nhìn lại 80 năm phát triển của Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hồ Chí Minh và các thành tựu lớn hướng tới độc lập, hạnh phúc nhân dân.
8.800 tình nguyện viên phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Các tình nguyện viên được tuyển chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức; có thành tích học tập tốt; một số nhóm tình nguyện viên có khả năng ngoại ngữ tốt...
Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 25: Đoàn Việt Nam giành 18 huy chương
Kỳ thi Toán học Quốc tế là cuộc thi thường niên được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi Toán đến từ hơn các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
34 địa phương trên cả nước cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
Theo tổng hợp báo cáo từ 34 địa phương và các cơ quan liên quan, đến hết ngày 17/8, toàn bộ 34/34 địa phương trên cả nước đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát.
250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.
Hà Nội ghi nhận 119 ca mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã
Số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước
80 năm đã trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn vẹn nguyên tầm vóc và giá trị lịch sử, là niềm tự hào thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam
80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, luôn là “lá chắn thép,” “thanh bảo kiếm” sắc bén, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.
Đoàn tàu 2 tầng “Hà Nội 5 cửa ô” ra mắt ngày 19/8/2025
Đây là lần đầu tiên một đoàn tàu du lịch được thiết kế riêng để giới thiệu văn hóa Hà Nội thông qua hành trình đường sắt, kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và tiện nghi hiện đại.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua cổng dịch vụ công quốc gia
Các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ thông tin quy trình nộp phạt và công phu xây dựng kịch bản, giao diện, tên tin nhắn, nội dung tin nhắn để dẫn dắt người dân từ màn kịch này đến màn kịch khác.
Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bhutan
Chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Bhutan đi vào chiều sâu, hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới.
Hội nghị KOL toàn quốc - Chung sức kiến tạo giá trị trong kỷ nguyên số
Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” quy tụ đông đảo KOL, nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng, khẳng định vai trò cộng đồng KOL trong xây dựng niềm tin số và phát triển bền vững.
Kết quả thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội
Theo báo cáo đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 của Bộ Xây dựng, tính đến 31/7/2025, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn.
Thông điệp hoạt động diễu binh diễu hành dịp 2/9
Hoạt động diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh mùng 2/9 muốn gửi gắm đến các tầng lớp nhân dân cũng như cộng đồng quốc tế bốn thông điệp.
Logo Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Biểu trưng với chủ đề “80 năm - Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” là sự kết tinh giữa giá trị lịch sử và khát vọng tương lai của dân tộc Việt Nam.
Chế độ phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương ngân sách bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính vẫn được bảo lưu hoặc tiếp tục hưởng phụ cấp nếu tiếp tục làm việc trong hệ thống chính trị.
Một số nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư về Công an nhân dân
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã khẳng định bản chất cách mạng, sức chiến đấu kiên cường của lực lượng Công an nhân dân.
Chương trình diễu binh, diễu hành sáng mùng 2/9/2025
Khối nghi trượng mở đầu màn diễu hành, tiếp đó là diễu binh của các khối đi bộ gồm quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an, rồi đến khối xe pháo quân sự, lực lượng vũ trang trên biển.
“Cùng Việt Nam tiến bước”: Lan tỏa những giá trị chưa từng có tiền lệ
Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, quy mô lớn tại 34 tỉnh thành, ý nghĩa đặc biệt.
Thí điểm phân làn đường trên 2 tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Giẽ
Từ 15/8/2025, Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thí điểm phân làn và điều chỉnh tốc độ trên hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Giẽ trong thời gian 1 tháng, nhằm nâng cao an toàn giao thông.
Sự kiện văn hóa, nghệ thuật nổi bật tại Hà Nội dịp 80 năm Quốc khánh 2/9
Từ ngày 12/8 đến 3/9, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm hấp dẫn được tổ chức khắp Hà Nội để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hà Nội đứng đầu danh sách 10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh
Hà Nội vươn lên dẫn đầu danh sách 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh 2/9 nhờ chuỗi hoạt động và lễ hội sôi động.
Gần 900 lượt xe buýt mỗi ngày kết nối Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia
Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa công bố phương án tăng cường tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham quan Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc."
Người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng
Theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ, từ 15/8/2025, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.
Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc
Một số kết quả nổi bật của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Giá xăng giảm từ 190 đến 250 đồng/lít ngày 14/8
Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 14/8/2025, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.354 đồng/lít và giá bán xăng RON 95-III không cao hơn 19.884 đồng/lít.
Chùa Bái Đính là điểm đến nổi bật Travellers’ Choice Wards 2025
Ninh Bình cho biết chùa Bái Đính được TripAdvisor - Nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới vinh danh trao giải thưởng danh giá “Giải Travellers’ Choice - Điểm đến nổi bật với “tích Xanh” đặc biệt.”
Việt Nam là thị trường tiêu thụ xe máy điện lớn thứ ba thế giới
Theo số liệu nửa đầu năm 2025 của Motocycles Data, Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ xe máy điện lớn thứ ba thế giới.
Cảnh giác khi đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện trên mạng
Người dân cần cẩn trọng khi chia sẻ hóa đơn, thông báo tiền điện để tránh lộ thông tin cá nhân và rủi ro dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.
Xuất khẩu dệt may tăng 9% trong 7 tháng năm 2025
Bảy tháng năm 2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 5,3 tỷ USD (tương ứng 9%) so cùng kỳ năm 2024.