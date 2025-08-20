Phân luồng giao thông dịp A80: Thời gian và các tuyến đường cấm triệt để

Theo báo cáo đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 của Bộ Xây dựng, tính đến 31/7/2025, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn.