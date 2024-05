Dính hai "cú lừa" liên tiếp, người đàn ông Bình Phước mất hơn 3 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Vương Hồng Quân (sinh năm 1993, trú tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, thông qua mạng xã hội Facebook, khoảng đầu năm 2023, anh Đặng Văn T (sinh năm 1979, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) kết bạn với đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Palacio Kim.”

Qua quá trình nhắn tin trò chuyện, đối tượng tự giới thiệu là nữ quân nhân Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Yemen, sắp giải ngũ và có số tiền 5,4 triệu USD, muốn tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Người này nhờ anh T giữ hộ tiền và hứa hẹn sẽ chia cho anh T một phần. Sau đó, người này nói sẽ gửi tiền cho anh T qua đường hàng không bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt, miễn trừ ngoại giao.

Anh T đồng ý và sau đó nhận được điện thoại của người tự xưng là Linh Chi, nhân viên Công ty vận chuyển hàng hóa đặc biệt Specical Post Xpress.

Linh Chi thông báo anh T có kiện hàng do “Palacio Kim” gửi từ Cộng hòa Yemen đã về đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, yêu cầu anh T chuyển tiền phí vận chuyển.

Sau khi chuyển tiền, anh T tiếp tục bị Linh Chi “dụ” chuyển tiền nộp phạt do vận chuyển tiền ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam mà không khai báo Hải quan; chuyển tiền để mở tài khoản quốc tế để nhận số tiền 5,4 triệu USD… Tổng số tiền anh T đã chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Linh Chi là gần 1 tỷ đồng.

Do không nhận được kiện hàng bên trong có số tiền 5,4 triệu USD, ngày 1/3/2023, anh T ra sân bay Quốc tế Nội Bài để xác minh, tìm hiểu vụ việc. Tại đây, anh T gặp Vương Hồng Quân (là nhân viên an ninh thuộc Đội An ninh trật tự ga quốc nội, Trung tâm An ninh Hàng không, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài).

Sau khi nói chuyện và xem giấy tờ của anh T đưa, Quân biết anh T bị đối tượng Linh Chi lừa đảo chiếm đoạt tiền nên bảo anh T đi trình báo công an.

Khi anh T nói không có quan hệ, quen biết với công an và nhờ Quân giúp thì Quân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh T.

Quân nói với anh T là bị cáo có mối quan hệ và sẽ nhờ bên công an điều tra, giúp anh T lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt, mọi chi phí phá án anh T chi trả.

Quân dặn anh T, trong thời gian cơ quan công an làm việc, anh T không phản hồi tin nhắn của nhóm đối tượng lừa đảo, không được nói cho ai biết.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3/3/2023 đến ngày 19/6/2023, Quân nhiều lần gian dối, đưa ra những thông tin không có thật, yêu cầu anh T chuyển tiền vào tài khoản của Quân để chiếm đoạt tổng số hơn 2,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Quân sử dụng vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Sau đó, anh T tố cáo Quân ra cơ quan công an. Quân bị bắt giữ để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Quân đã bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2,4 tỷ đồng cho bị hại.

Anh T không có yêu cầu bồi thường gì thêm và đề nghị cơ quan tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Quân./.

Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng ở nhiều tỉnh Giả danh cán bộ ngân hàng, Hiếu rủ rê, lôi kéo các nạn nhân đưa tiền, sau đó hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ 3-17% trong thời gian từ 3-10 ngày/hồ sơ đáo hạn và đã chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.