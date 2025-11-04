Đồng Tháp: Tổ chức phiên tòa giả định phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU

Ngày 4/11, tại Đồng Tháp, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp, Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9, Báo Công lý tổ chức phiên tòa giả định, tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Phiên tòa giả định diễn ra với tình huống, bị cáo Nguyễn Văn Dũng là chủ của 2 tàu cá ngụ ở xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp được cấp phép khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam.

Với ý định qua vùng biển của nước M để khai thác hải sản trái phép, bị cáo Dũng trực tiếp phân công bị cáo Nguyễn Văn Hiền ngụ cùng địa phương quản lý cặp tàu cá và tuyển ngư phủ, cho ngư phủ ứng tiền để đi qua vùng biển nước láng giềng M khai thác hải sản trái phép.

Bị cáo Dũng còn chỉ đạo bị cáo Hiền tìm người ở nước M mua thông tin về việc Hải quân nước M tuần tra để trốn tránh; đồng thời liên hệ với ông Phạm Văn Phong, ngụ cùng xã để gửi thiết bị giám sát hành trình nhằm khi tàu đi khai thác vùng biển nước ngoài không bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Khoảng đầu tháng 5/2025, bị cáo Hiền chạy cặp tàu này về đến Cảng MT, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó, Hiền đã liên hệ với một số ngư phủ khác qua vùng biển nước M khai thác hải sản trái phép, tỷ lệ chia 6/4 và khai thác 100 ngày vào bờ 1 lần.

Đến ngày 15/5/2025, bị cáo Dũng, Hiền tập hợp tất cả ngư phủ lại và nói rõ tàu đi qua vùng biển nước M khai thác hải sản trái phép. Tất cả ngư phủ thống nhất đồng ý đi.

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất bến tại Trạm Biên phòng, Dũng yêu cầu Hiền điều khiển cặp tàu cá đến vùng biển nước ngoài khai thác hải sản. Khi khai thác được khoảng 5 ngày, thì hai tàu cá của Dũng bị lực lượng Hải quân nước M tuần tra, phát hiện và đưa về giam giữ.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Hiền và các ngư phủ trên tàu đều khai nhận, cặp tàu do Nguyễn Văn Dũng làm chủ và cùng bị cáo Hiền trực tiếp đưa 6 ngư phủ đi qua vùng biển nước M khai thác hải sản trái phép. Trước khi đi ra vùng biển nước ngoài, bị cáo Dũng là người trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ 2 thiết bị giám sát hành trình gửi cho tàu cá của Phạm Văn Phong.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo Dũng, Hiền rất nguy hiểm cho xã hội, không những xâm hại nghiêm trọng đến trật tự quản lý hành chính mà còn ảnh hưởng đến cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn Dũng và bị cáo Nguyễn Văn Hiền đã đủ các yếu tố cấu thành tội "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự và tội "gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử" theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 287 Bộ luật Hình sự.

Sau khi kết thúc phiên toàn giả định, Ban tổ chức đã tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chống khai thác IUU; cung cấp đến bà con ngư dân thông tin về một số hành vi bị nghiêm cấm trong khai thác hải sản, cũng như chế tài của pháp luật đối với các hành vi này.

Bên cạnh đó, các đại biểu đại diện cơ quan chức năng đã giải đáp nhiều ý kiến của ngư dân, chủ tàu đang hành nghề đánh bắt thủy, hải sản, qua đó, mong muốn các cơ quan chức năng của địa phương, đặc biệt là bà con ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống khai thác IUU đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nhanh chóng gỡ bỏ "thẻ vàng" của EC đối với thủy sản Việt Nam và giúp ngành thủy sản nước nhà phát triển bền vững./.

