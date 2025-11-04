Gỡ “thẻ vàng” IUU: Các địa phương vào cuộc quyết liệt vì uy tín đất nước

Thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, trong tuần qua, các địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân, kiểm soát chặt chẽ đội tàu, quyết liệt xử lý vi phạm và đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá.

Hoạt động trên không chỉ là yêu cầu cấp bách để gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), mà còn là bước đi quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển hiện đại, bền vững, trách nhiệm.

Kiểm soát chặt đội tàu, xử nghiêm vi phạm

Sau gần 8 năm kiên trì hành động, đổi mới từ chính sách tới thực tế thực thi, Việt Nam đã khẳng định quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống trong việc gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Đầu tháng 10 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Kaja Kallas cũng đã ghi nhận những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong phòng chống IUU đồng thời cho biết Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ cử đoàn về IUU đến làm việc tại Việt Nam trong tháng 11/2025.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết để đáp ứng các yêu cầu của EC về mục tiêu phải phát triển thủy sản ổn định, bền vững, vì uy tín, danh dự của đất nước, tại Phiên họp thứ 18, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương ven biển thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Trong đó, rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, tàu mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS), vi phạm vùng biển nước ngoài trước ngày 31/10/2025.

Theo ông Tiến, thời gian thực hiện Tháng cao điểm hành động chống khai thác IUU chính là giai đoạn then chốt để ngành thủy sản triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách, trong đó có nhiệm vụ gỡ điểm nghẽn là xử lý triệt để các sai phạm về VMS.

Đến nay, cả nước đã có hơn 28.000 tàu cá lắp đặt VMS, chiếm hơn 99% số tàu phải lắp đặt theo quy định. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng tại các địa phương cũng đã tăng cường triển khai xử lý triệt để các hành vi ngắt kết nối VMS, vượt ranh giới khai thác trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đáng chú ý, nhiều địa phương đã và đang thể hiện quyết tâm cao độ, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số qua hệ thống truy xuất điện tử (eCDT) nhằm gỡ “thẻ vàng” IUU; đẩy mạnh số hóa dữ liệu nghề cá…

Đơn cử như tại Cà Mau, thời gian qua, địa phương này đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ đội tàu, truy vết và xử lý nghiêm vi phạm.

Theo ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 30/10, toàn tỉnh có 5.230 tàu cá đang hoạt động; trong đó, 1.942 tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên - nhóm phải bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Đáng chú ý, 100% tàu thuộc diện phải lắp đặt đã hoàn thành. Các trường hợp mất tín hiệu đều được cập nhật, truy vết và xử lý theo quy trình số hóa.

Quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Đánh giá cao tinh thần vào cuộc của hệ thống chính trị tỉnh Cà Mau, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh đây là địa phương có đội tàu lớn nhất cả nước. Kết quả chống khai thác IUU của tỉnh mang ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu chung của Việt Nam trong việc gỡ thẻ vàng.

Vì vậy, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục rà soát, truy vết triệt để tàu cá vi phạm, tăng cường kỷ luật hành chính và đảm bảo dữ liệu nghề cá luôn cập nhật, minh bạch.

Nhiều địa phương quyết hoàn thành trước 15/11

Khẳng định quyết tâm giữ màu xanh cho biển, vì uy tín, danh dự của đất nước, ngày 27/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững.

Theo đó, về cơ chế, chính sách để thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các xã, phường có tàu cá tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định, hoàn thành trước 15/11/2025.

Về quản lý đội tàu, theo kế hoạch, trước ngày 15/11, các sở, ngành liên quan phải đảm bảo nắm chắc thực trạng (số lượng tàu, tàu cá đã hoặc chưa hoặc hết hạn đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; tàu cá đã chuyển nhượng, mua bán, xóa đăng ký; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá chưa lắp thiết bị VMS...); quản lý chặt chẽ, cấm không cho tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban quản lý các cảng cá trên địa bàn tỉnh kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá thực hiện theo quy trình kiểm tra, chứng thực tàu cá rời và cập cảng tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh - hoàn thành trước 15/11.

Cùng với đó, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát Biên phòng trên địa bàn tỉnh kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn/trạm biên phòng trên địa bàn tỉnh; cấm không cho tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản, phát hiện xử lý nghiêm theo quy định.

Tại Lâm Đồng mới (sau khi sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông) cũng đã trở thành địa phương có đội tàu khai thác hải sản lớn ở khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Với hàng nghìn phương tiện khai thác hoạt động thường xuyên trên các vùng biển, thời gian qua, công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm và giám sát hành trình (VMS) cũng đang được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có hàng trăm tàu cá hoạt động chủ yếu ở vùng lộng và ven bờ, trong đó một số tàu chưa hoàn tất thủ tục đăng ký, đăng kiểm hoặc chưa được cấp lại giấy phép khai thác thủy sản. Một số trường hợp tàu cá bị mất kết nối thiết bị VMS từ năm 2024 đến nay do chủ tàu chuyển nhượng, không hoạt động hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ bảo trì thiết bị.

Quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” IUU, các địa phương ven biển và lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, từ rà soát, thống kê đến hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Trong đó, nhiều địa phương tổ chức các đợt cao điểm hỗ trợ ngư dân xóa đăng ký, đăng kiểm cũ và cấp mới giấy phép khai thác thủy sản, đảm bảo hoàn thành trong năm 2025; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá được tăng cường, kiên quyết không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi, khai thác ngoài vùng biển cho phép./.

