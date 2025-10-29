Việt Nam-Malaysia tăng cường hợp tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Trong nỗ lực chống khai thác hải sản bất hợp pháp, đoàn công tác Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Phùng Đức Tiến đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nghề cá bền vững.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết hoạt động này nằm trong khuôn khổ triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đặc biệt là “Kế hoạch hành động Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam” được ban hành tại Quyết định số 2310/QĐ-TTg ngày 21/10/2025.

Tham dự cuộc họp còn có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia, gồm Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ An ninh Lương thực, Cục Nông nghiệp, Cục Thủy sản và Cục Thú y.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí thành lập Nhóm Công tác chung nhằm rà soát, sửa đổi và bổ sung Bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bộ về hợp tác nông nghiệp ký kết từ tháng 4/2014, trong đó nhấn mạnh nội dung hợp tác về nghề cá bền vững và chống khai thác IUU.

Đáng chú ý, hai bên đã thống nhất thiết lập cơ chế trao đổi thông tin ba bên giữa Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia, Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, nhằm kịp thời chia sẻ thông tin trong quản lý nghề cá và xử lý tàu cá vi phạm.

Bên cạnh lĩnh vực IUU, hai bên cũng trao đổi về các biện pháp tạo thuận lợi thương mại đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản giữa hai nước; tìm kiếm cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Malaysia; và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững trong khu vực.

Khả năng hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thủy sản tại Malaysia cũng được hai bên thảo luận nhằm mở ra hướng đi mới cho sự liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản giữa hai nước, hướng tới chuỗi giá trị xanh và bền vững.

Dự kiến, Nhóm Công tác chung giữa hai bộ sẽ tổ chức phiên họp lần thứ nhất ngay đầu tháng 11, nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, góp phần tăng cường đối thoại chính sách, phối hợp hành động vì mục tiêu phát triển nghề cá có trách nhiệm và tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Liên minh châu Âu (EU)./.

