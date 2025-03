Dự báo thời tiết từ 28/3: Khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh

Nhận định về tình hình không khí lạnh trong thời gian tới, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Hữu Thành cho biết, khoảng ngày 28/3, khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh. Dự báo, đợt không khí lạnh này khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 4/2025.

Theo đó, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ làm nền nhiệt của các khu vực trên giảm thấp. Nhiệt độ thấp nhất ngày ở khu vực Bắc Bộ khoảng từ 17-20 độ C, nhiệt độ ban đêm khoảng từ 14-16 độ C, vùng núi cao khoảng 13 độ C.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất ngày từ 20-23 độ C, nhiệt độ ban đêm khoảng từ 16-19 độ C.

Dự báo cụ thể về xu thế các hình thái thời tiết ở các khu vực từ đêm 26/3 đến ngày 3/4, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ từ đêm 26-28/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có khả năng có nắng nóng diện rộng.

Từ đêm 28-29/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng sớm và đêm trời lạnh; từ khoảng đêm 28-29/3 có khả năng trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ từ đêm 26-28/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ chiều 28-29/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng sớm và đêm trời lạnh; từ khoảng đêm 28-29/3 có khả năng trời chuyển rét.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế từ ngày 27-28/3 khả năng có nắng nóng diện rộng.

Từ khoảng đêm 28/3-1/4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng./.

