Dữ liệu tăng trưởng của Mỹ "tốt hơn dự đoán" giúp đồng USD tăng giá

Đồng USD đã tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác trong phiên 6/6, sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ trong tháng Năm tốt hơn dự đoán, cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với một giỏ các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng 0,53% lên 99,20 điểm trong phiên này, nhưng giảm khi tính chung cả tuần.

Dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng thêm 139.000 việc làm trong tháng 5/2025, thấp hơn so với mức tăng trưởng 147.000 việc làm của tháng 4/2025 sau khi được điều chỉnh.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters trước đó dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 130.000 việc làm, sau con số được báo cáo trước đó là 177.000 việc làm trong tháng Tư.

Tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,2% tháng thứ ba liên tiếp, trong khi tăng trưởng tiền lương có dấu hiệu tăng tốc.

Trong khi đó, hiện tại lạm phát trong Khu vực đồng euro (Eurozone) đã được kiểm soát sau đợt tăng đột biến do đại dịch COVID-19, đạt 1,9% vào tháng 5/2025.

Tỷ lệ lạm phát đang gần mức mục tiêu 2% của ECB - mức “trung lập,” tức là không kích thích kinh tế cũng không làm chậm tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, ECB đã chuyển trọng tâm từ việc giảm chi phí đi vay sang thúc đẩy nền kinh tế đang gặp khó khăn của 20 quốc gia Eurozone.

Trong khi đó, thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên lo ngại về một đòn giáng nặng nề vào các nhà xuất khẩu của lục địa này.

Phiên này, đồng USD tăng 0,95% lên 144,87 yen đổi 1 USD và tăng 0,26% lên 0,822 franc Thụy Sỹ đổi 1 USD. “Đồng bạc xanh” đã nới rộng đà tăng so với cả hai đồng tiền "trú ẩn an toàn" này sau khi dữ liệu được công bố.

Tuần này là tuần thứ hai liên tiếp đồng USD tăng so với cả đồng yen Nhật Bản và franc Thụy Sĩ. Nhưng tính từ đầu năm đến nay, đồng USD vẫn giảm khoảng 8% so với yen và khoảng 9% so với franc Thụy Sĩ.

(Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Eugene Epstein, chuyên gia cấp cao của công ty dịch vụ thanh toán quốc tế Moneycorp ở New Jersey, cho biết đồng USD đã bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn trong các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, triển vọng đàm phán của Mỹ với các đối tác thương mại bao gồm cả Trung Quốc, dự luật chi tiêu cắt giảm thuế đang được xem xét tại Thượng viện Mỹ, và các dữ liệu kinh tế gần đây.

Tuy nhiên, ông Epstein cho biết thị trường đang bắt đầu đảo ngược xu hướng bán ra đối với đồng USD sau dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự đoán, trong đó có số liệu việc làm nói trên.

Ngay sau khi dữ liệu việc làm được công bố, đồng euro lại tiếp tục mất giá so với đồng USD, giảm 0,43% xuống còn 1,1395 USD đổi 1 euro.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, đồng euro vẫn tăng so với đồng USD, và tính từ đầu năm 2025 đến nay, đồng euro tăng khoảng 10% so với “đồng bạc xanh.”

Trước đó, trong phiên 5/6, đồng tiền chung châu Âu này đã đạt mức cao nhất trong sáu tuần là 1,14950 USD đổi 1 euro, sau phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho rằng ngân hàng này sắp kết thúc chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngày 5/6 vừa qua, ECB đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm do lo ngại gia tăng về nền kinh tế Eurozone đang gặp khó khăn và căng thẳng thương mại toàn cầu.

Lãi suất tiền gửi giảm từ 2,25% xuống 2%, thấp hơn rất nhiều so với mức 4% hồi giữa năm 2023. Lãi suất tái cấp vốn hạ từ 2,4% xuống 2,15% và lãi suất cho vay giảm từ 2,65% xuống 2,4%.

Kể từ tháng 6/2024, ECB đã cắt giảm lãi suất tám lần, tương đương 2 điểm phần trăm, nhằm hỗ trợ nền kinh tế Eurozone.

Trong khi đó, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm vào ngày 5/6, khi căng thẳng về các mức thuế quan đang dịu bớt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/6 cho biết ba quan chức chính phủ Mỹ sẽ gặp đại diện Trung Quốc tại London (Vương quốc Anh) vào ngày 9/6 để thảo luận về một thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Trong bài viết trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết phía Mỹ sẽ có sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

Sau diễn biến trên, đồng USD đã tăng 0,23% lên 7,191 nhân dân tệ đổi 1 USD.Còn trên thị trường tiền điện tử, đồng Bitcoin tăng 4,21% lên 104.739,17 USD/BTC, còn đồng Ethereum tăng 4,17% lên 2.499,02 USD/ETH./.

