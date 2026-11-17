Đường bay mới, giá tour cạnh tranh và chính sách đi lại thuận lợi đang đưa Trung Quốc thành điểm đến hút khách Việt, đồng thời mở nhiều cơ hội thúc đẩy trao đổi khách và hợp tác du lịch song phương.

“Việc các hãng hàng không mở thêm đường bay quốc tế mang đến nhiều lựa chọn cho hành khách. Nhờ vậy, giá tour Trung Quốc tương đương hoặc thấp hơn cả tour nội địa, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn khi xuất ngoại,” Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lữ hành Việt, ông Nguyễn Tiến Mạnh nhận định.

Thị trường du lịch cuối năm đang ghi nhận sức hút trở lại của các điểm đến Trung Quốc. Giá tour cạnh tranh, mạng bay được mở rộng và những thay đổi trong chính sách nhập cảnh tạo thuận lợi cho khách Việt Nam.

Đáng chú ý, bên cạnh những đô thị quen thuộc, nhu cầu của người Việt đang chuyển hướng sang các thành phố có cảnh quan thiên nhiên, di sản và bản sắc văn hóa riêng. Cùng với đó, các chính sách mới của Việt Nam cũng mở thêm cơ hội đón khách từ thị trường láng giềng.

Đường bay mới mở rộng lựa chọn điểm đến

Dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka cho thấy Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của khách Việt, không chỉ ở những đô thị quen thuộc mà còn tại các điểm đến có cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa riêng.

Theo báo cáo công bố ngày 5/10/2026, dựa trên dữ liệu đặt vé máy bay và phòng nghỉ từ tháng 1 đến tháng 8/2026, Hàng Châu ghi nhận lượng đặt dịch vụ của khách Việt gần gấp đôi mức bình quân tại năm thị trường Đông Nam Á được khảo sát.

Thành phố này đứng thứ 5 trong danh sách những điểm đến Trung Quốc được khách Việt lựa chọn nhiều nhất. Trong khi đó, Lệ Giang tăng 11 bậc, Đại Lý tăng 9 bậc và Lhasa tăng 17 bậc, lên vị trí thứ 18. Số thành phố Trung Quốc có lượng đặt dịch vụ đáng kể từ khách Việt tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày hội giao lưu văn hóa, du lịch giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Ở quy mô khu vực, trong tám tháng đầu năm 2026, giao dịch đặt vé máy bay và lưu trú đến 15 thành phố thuộc nhóm “đô thị hạng nhất mới” của Trung Quốc tăng nhanh hơn hai lần so với bốn trung tâm lớn gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu. Tỷ trọng giao dịch đến nhóm thành phố này tăng thêm 5 điểm phần trăm trong tổng lượng đặt dịch vụ Trung Quốc. Đây là xu hướng chung tại năm thị trường Đông Nam Á được khảo sát.

Giám đốc Marketing của Traveloka, ông Alex Jung, nhận định mạng lưới hàng không và cơ sở lưu trú mở rộng đang giúp nhiều thành phố Trung Quốc trở nên dễ tiếp cận hơn, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những hành trình đa dạng của du khách.

Sự thay đổi trong nhu cầu đúng thời điểm kết nối hàng không giữa hai nước được bổ sung. Từ ngày 22/11/2026, Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu với 4 chuyến khứ hồi/tuần, thời gian bay khoảng 3 giờ. Với đường bay mới, mạng bay thẳng Việt Nam-Trung Quốc của hãng gồm 7 đường bay, kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hàng Châu.

Sun PhuQuoc Airways cũng công bố khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải từ ngày 26/11, bổ sung năng lực vận chuyển trong giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Cùng với kế hoạch khai thác đường bay, hãng phối hợp với các đơn vị lữ hành giới thiệu tổ hợp tour trọn gói đến thị trường Hoa Đông, với mức giá từ 10,9 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Tiến Mạnh, bên cạnh chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ được Trung Quốc áp dụng với công dân Việt Nam từ tháng 8, việc gia tăng các đường bay thẳng góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí và tạo thuận lợi cho hoạt động tổ chức tour.

Vị CEO cho hay, trước đây các tour Việt Nam - Thượng Hải phải dao động 15-17 triệu đồng, với việc mở đường bay thẳng kết nối, giúp giá tour rẻ hơn 30-40%, thậm chí, còn rẻ hơn một số điểm du lịch nội địa trong nước. Điều này dẫn đến lượng khách đi tour tăng mạnh.

Sức mua đã thể hiện ngay trong những đợt mở bán đầu tiên. Tháng 10, Lữ hành Việt bán hết 1.000 chỗ tour Thượng Hải - Chu Gia - Giác Long Chi Mộng - Hàng Châu 6 ngày 5 đêm, giá 9,9 triệu đồng, chỉ sau ba ngày. Sang tháng 11, doanh nghiệp tiếp tục triển khai thêm 1.000 chỗ chương trình kích cầu Hoa Đông 5 ngày 4 đêm, với giá ưu đãi 9,9 triệu đồng/người.

Du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa sen tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đại diện một số đơn vị lữ hành đánh giá, tour Trung Quốc được nhiều khách lựa chọn trong các kỳ nghỉ lễ nhờ cách tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động quảng bá hiệu quả và mức giá tương xứng với chất lượng dịch vụ. Khi giá tour quốc tế tiệm cận, thậm chí thấp hơn một số hành trình trong nước, du khách có thêm động lực lựa chọn những chuyến đi xa hơn.

Chính sách hai chiều tạo đà hợp tác

Sức hút của thị trường Trung Quốc không chỉ thể hiện qua lượng đặt tour của khách Việt mà còn nằm ở quy mô trao đổi khách giữa hai nước. Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón gần 4,4 triệu lượt khách Trung Quốc, tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất. Lượng khách từ thị trường này chiếm khoảng 22,5% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong cùng kỳ. Trước đó, năm 2025, Việt Nam đón hơn 5,28 triệu lượt khách từ Trung Quốc đại lục.

Ngược lại, số liệu của Cơ quan Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc cho thấy Việt Nam là thị trường nguồn khách quốc tế lớn thứ tư đến nước này trong nửa đầu năm, sau Hàn Quốc, Nga và Malaysia.

Tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh là một trong những yếu tố thúc đẩy trao đổi khách. Từ ngày 20/8/2026, Trung Quốc bổ sung Việt Nam và Kyrgyzstan vào danh sách các quốc gia được áp dụng chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ, nâng tổng số nước thụ hưởng lên 57.

Theo Cơ quan Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, có vé liên chặng xác nhận ngày giờ và hành trình đi tiếp đến nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, được nhập cảnh qua 65 cửa khẩu và lưu trú tối đa 240 giờ, tương đương 10 ngày, tại các khu vực được phép.

Trong thời gian này, khách có thể tham gia các hoạt động du lịch, công tác, thăm thân và giao lưu. Những hoạt động như làm việc, học tập hoặc tác nghiệp báo chí vẫn phải có thị thực phù hợp.

Cũng từ ngày 20/8, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được hưởng chính sách miễn thị thực nhập cảnh 30 ngày tại tỉnh Hải Nam. Đây là chính sách riêng của Hải Nam, không đồng nghĩa với việc công dân Việt Nam được miễn thị thực khi du lịch đến mọi địa phương của Trung Quốc.

Du khách Trung Quốc thưởng thức bánh mỳ ở một quán trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, Việt Nam cũng có bước đi cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho khách Trung Quốc. Ngày 12/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 325/NQ-CP về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Theo Nghị quyết, chính sách áp dụng với đoàn khách từ hai người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức. Phạm vi thí điểm là tỉnh Khánh Hòa; khách phải bay thẳng từ Trung Quốc đại lục đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và nhập cảnh, xuất cảnh qua cùng cửa khẩu này.

Thời gian lưu trú theo chương trình không quá 30 ngày. Chính sách có hiệu lực từ ngày 12/10/2026-31/12/2027; không áp dụng với người mang hộ chiếu Đặc khu hành chính Hong Kong và Ma Cao.

Việc hai bên từng bước triển khai các biện pháp tạo thuận lợi đi lại phù hợp với định hướng được lãnh đạo cấp cao thống nhất khi khởi động Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027.

Trước đó, ngày 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức tuyên bố khởi động chương trình hợp tác này. Hai bên nhất trí đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cấp hạ tầng và dịch vụ, củng cố vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho du khách hai nước đi theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên hợp tác đường sắt.

Người dân làm bánh ú đón Tết Đoan Ngọ tại Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là những định hướng quan trọng để hợp tác du lịch không chỉ dừng ở hoạt động xúc tiến mà đi vào kết nối thị trường, phát triển sản phẩm và tạo thuận lợi thực chất cho người dân hai nước.

Cụ thể hóa chủ trương này, ngày 26/6, tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Trung Quốc Tôn Nghiệp Lễ bên lề Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 13 tại Ma Cao, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề xuất hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường đội ngũ hướng dẫn viên thành thạo tiếng Trung, phát triển sản phẩm du lịch biển bên cạnh các tuyến đường bộ, đường sắt; mở rộng đường bay thẳng và đẩy mạnh quảng bá tại những thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Trùng Khánh, Thành Đô, Hàng Châu.

Bộ trưởng Tôn Nghiệp Lễ đánh giá du lịch đã đóng góp quan trọng vào hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân hai nước; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả Năm Hợp tác du lịch 2026-2027.

Cùng với hợp tác ở cấp Trung ương, kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước cũng được chú trọng. Những tuyến du lịch liên vùng kết nối Quảng Tây, Vân Nam với các tỉnh phía Bắc Việt Nam, các hành trình đường sắt xuyên biên giới hay hoạt động quảng bá điểm đến tại các hội chợ du lịch là những hướng hợp tác có thể khai thác sâu hơn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương Trung Quốc, tạo cơ sở triển khai các dự án quảng bá du lịch hai nước trên các phương tiện truyền thông.

Dòng khách hai chiều đang mở rộng, nhưng để duy trì đà tăng trưởng, các chuyên gia cho rằng hai nước cần tiếp tục nâng chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đa dạng hóa hành trình, tăng cường kết nối hàng không, đường bộ và đường sắt. Với Việt Nam, việc thu hút khách Trung Quốc cũng cần đi cùng nâng cao chất lượng phục vụ, đào tạo nhân lực am hiểu ngôn ngữ và văn hóa, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách.

Sau những kết nối đường bay mới, chính sách thị thực đến các chương trình xúc tiến và kết nối địa phương, Năm Hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 đang tạo thêm khuôn khổ để hai bên thúc đẩy trao đổi khách theo hướng thực chất.

Ngoài số lượng khách, hiệu quả của chương trình sẽ được đo bởi chất lượng trải nghiệm, mức độ gắn kết giữa doanh nghiệp và khả năng tạo ra những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh lâu dài./.

Ngày 21/12/2025 tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), chào mừng thành công “Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025” nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Du lịch Việt – Trung: Sau đà tăng trưởng là cuộc đua về trải nghiệm Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh trong năm 2025 và “đi ngang” trong 8 tháng qua. Khi thị trường biến động, sức hút của điểm đến ngày càng phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm.