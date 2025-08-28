Đường sắt mang cả đầu máy, toa xe tham gia triển lãm thành tựu Đất nước

Ngành Đường sắt đã mang cả đầu máy, toa xe giường nằm và nhiều thiết bị, mô hình tham gia Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” vào sáng ngày 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Tham gia triển lãm, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giới thiệu và trưng bày thành tựu của đơn vị tại 2 phân khu: Phân khu ngoài trời (tại vị trí ST23, sân Tây) với chủ đề “Đường sắt Việt Nam - 80 năm hành trình đổi mới” gồm một đầu máy D20E, một toa xe VIP tàu Hoa phượng đỏ và một toa giường nằm tàu Sjourney. Đây là những đầu máy, toa xe hiện đại nhất đã và đang được vận hành, khai thác trên mạng lưới Đường sắt Việt Nam.

Phân khu trong nhà với chủ đề “Tự hào made in Đường sắt” có diện tích 188m2 được thiết kế lấy cảm hứng từ lá cờ đỏ sao vàng, tượng trưng cho hành trình 80 năm Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc. Đặc biệt, các sản phẩm được trưng bày tại khu gian này được ra đời từ bàn tay, khối óc sáng tạo của những kỹ sư, công nhân, lao động đường sắt, gắn liền với 80 năm hình thành, phát triển của VNR và đất nước.

Cụ thể, những sản phẩm được trưng bày gồm các mô hình toa xe, giá chuyển hướng toa xe khách, mô hình giá chuyển hướng đệm lò xo không khí, thùng xử lý vệ sinh tự hoại. Các thiết bị như: giảm chấn thủy lực, lò xo toa xe, hộp đầu trục, nồi hãm, cửa toa xe...; thiết bị chống trật bánh kéo dài; thiết bị két nước đầu máy D19E, D12E, thiết bị đuôi tàu, điều hòa không khí đầu máy gồm cục nguồn và thân máy,…

Ngoài ra, mô hình đào tạo lái tàu tuyến đường sắt Metro, bố trí cho khách tham quan trải nghiệm, lái thử. Các sản phẩm phục vụ công tác đào tạo chuẩn bị cho việc tiếp nhận, vận hành các tuyến đường sắt tốc độ cao. Hệ thống tín hiệu đường ngang, mô hình cần chắn tự động, thiết bị cảnh báo theo dõi sụt trượt trên đèo, máy bán vé tự động...

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã mang nhiều trang thiết bị đặc trưng của ngành Đường sắt như: ray tàu, bánh xe, giá chuyển hướng... tham gia triển lãm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với phương châm “đổi mới-an toàn-hiện đại-phát triển” và “phát huy truyền thống-nỗ lực tự cường-hợp tác hiệu quả-tinh gọn đột phá-kiến tạo tương lai”, ngành Đường sắt quyết tâm thực hiện hai nhiệm vụ lớn là tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt hiện hữu và sẵn sàng tiếp nhận và vận hành tuyến đường sắt mới, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.

“Đường sắt Việt Nam hôm nay mang trong mình niềm tự hào của quá khứ, sức sống của hiện tại và khát vọng chinh phục tương lai, tự tin cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” lãnh đạo VNR khẳng định.

Tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam được khởi công xây dựng vào năm 1881, nối liền Sài Gòn với Mỹ Tho. Qua hơn 140 năm hình thành và phát triển, đường sắt không chỉ trở thành một phương thức giao thông trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa vùng miền mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, gắn kết tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, chuyến tàu Thống Nhất đầu tiên sau giải phóng đất nước năm 1976 còn trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc.

Mạng lưới Đường sắt Việt Nam hiện bao gồm 7 tuyến chính với tổng chiều dài 3.222km, kết nối 23 tỉnh, thành trên cả nước với hơn 300 khu ga; trong đó, có nhiều khu ga, nhà máy, công trình kiến trúc… có tuổi đời hơn trăm năm.

Vì vậy, đường sắt không chỉ là một ngành giao thông vận tải đơn thuần mà còn mang trong mình dấu ấn lịch sử, văn hóa, di sản của dân tộc. Trong đó, tuyến đường sắt Bắc-Nam của Việt Nam 2 năm liên tiếp (2024-2025) được Lonely Planet bình chọn là tuyến đường đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất thế giới./.

