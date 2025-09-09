EU siết chặt quy định về rác thực phẩm và thời trang nhanh

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 9/9 đã chính thức thông qua luật mới nhằm cắt giảm lượng rác thực phẩm khổng lồ hằng năm tại châu lục này, đồng thời hạn chế tác động môi trường từ ngành “thời trang nhanh.”

Theo Ủy ban châu Âu (EC), 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) hiện đang thải ra trung bình khoảng 130kg rác thực phẩm/người/năm, tương đương 60 triệu tấn, cùng với khoảng 15kg rác thải dệt may.

Việc giảm lãng phí thực phẩm không chỉ giúp hạn chế lượng chất thải mà còn cắt giảm tiêu thụ nước, phân bón và năng lượng vốn được dùng để sản xuất, chế biến và bảo quản lương thực.

Trong lĩnh vực dệt may, EU cho biết việc sản xuất một áo phông bằng chất vải cotton có thể tiêu tốn tới 2.700 lít nước, tương đương lượng nước uống của một người trong hai năm rưỡi.

Trong khi đó, chưa đến 1% sản phẩm dệt may trên thế giới được tái chế. Chỉ riêng EU tạo ra tới 12,6 triệu tấn rác thải dệt may mỗi năm.

Theo văn bản pháp lý nói trên, đến năm 2030, các quốc gia thành viên bắt buộc phải cắt giảm 30% lượng rác thực phẩm từ các hộ gia đình, nhà hàng và nhà bán lẻ, so với giai đoạn 2021-2023, đồng thời cắt giảm 10% lượng rác thải từ khâu chế biến và sản xuất.

Các biện pháp cụ thể có thể bao gồm khuyến khích tiêu thụ rau củ “xấu mã,” làm rõ hơn quy định về hạn sử dụng, cũng như tăng cường cho tặng thực phẩm còn sử dụng được.

Trước đó, EP từng đề ra các mục tiêu cắt giảm tham vọng hơn, lần lượt là 40% và 20%. Tuy nhiên, do phải thỏa hiệp với EC và các nước thành viên nên cuối cùng cả hai mục tiêu đã được giảm xuống.

Luật mới sửa đổi chỉ thị của EU năm 2008 về rác thải và mở rộng phạm vi áp dụng sang cả ngành dệt may. Các nhà sản xuất sẽ phải chịu chi phí thu gom, phân loại và tái chế quần áo, cũng như các sản phẩm dệt khác từ thảm cho tới nệm./.

Bánh chưng, màng bọc thực phẩm và nỗi buồn mang tên “rác thải nhựa” Cách đây vài năm, một video chia sẻ mẹo cắt bánh chưng sạch sẽ, không dính đã lan truyền trên mạng xã hội và được nhiều người hưởng ứng nhiệt liệt vì sự đơn giản và tính hiệu quả.