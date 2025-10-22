Trong phiên 21/10, giá dầu thế giới phục hồi từ mức thấp nhất 5 tháng của phiên trước đó, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang đánh giá lại khả năng dư cung và chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 31 xu Mỹ, tương đương 0,5%, lên 61,32 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đóng cửa tăng 30 xu Mỹ, hay 0,5%, lên 57,82 USD/thùng.

Phiên trước, giá cả hai loại dầu này đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, do sản lượng dầu cao kỷ lục của Mỹ và quyết định tăng nguồn cung của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung.

Tuy nhiên, theo ông Bjarne Schieldrop, trưởng bộ phận phân tích hàng hóa của công ty SEB, lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu chưng cất tương đối thấp của Mỹ đang giúp bù lại một phần áp lực lên các loại dầu tiêu chuẩn.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS lưu ý rằng dù các lo ngại về nguồn cung đã gia tăng trở lại trong những tuần gần đây, ông tin rằng thị trường dầu mỏ đang trong tình trạng thừa cung nhưng chưa đến mức khủng hoảng thừa. Ông kỳ vọng giá dầu sẽ ổn định quanh mức hiện tại, đồng thời dự đoán giá “vàng đen” có thể chịu áp lực nếu căng thẳng thương mại leo thang.

Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc, hai nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã có một số nỗ lực để giảm nhẹ những bất đồng thương mại. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp dự kiến tại Hàn Quốc vào tuần tới./.

