Lo ngại dư cung đẩy giá dầu trên thị trường thế giới giảm gần 3% trong tuần

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 17/10, nhưng vẫn giảm gần 3% trong cả tuần, trước những lo ngại về khả năng dư cung và các căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 23 xu Mỹ, tương đương 0,38%, lên 61,29 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 8 xu Mỹ, hay 0,14%, lên 57,54 USD/thùng.

Tuy nhiên, đà tăng nhẹ trong phiên này không đủ để giá dầu tránh khỏi một tuần giảm sâu dưới sức ép của hàng loạt yếu tố tiêu cực.

Tuần này khởi đầu với một chút lạc quan khi giá dầu tăng nhẹ trong phiên 13/10 trước hy vọng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt. Tuy nhiên, xu hướng này nhanh chóng bị đảo ngược.

Kể từ phiên 14/10, giá dầu đã bước vào chuỗi giảm liên tiếp ba phiên, trong đó giá vàng đen đã có thời điểm bị đẩy xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm trong phiên 16/10.

Nỗi lo về khả năng dư cung chính là yếu tố chi phối lớn nhất trong tuần. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đối mặt với thặng dư lớn hơn trong năm tới, ước tính lên tới 4 triệu thùng/ngày, do Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, tiếp tục tăng sản lượng, trong khi nhu cầu vẫn phục hồi chậm.

Cảnh báo của IEA sau đó đã được củng cố bởi dữ liệu từ Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự đoán, phần lớn là do công suất lọc dầu giảm khi các nhà máy bước vào đợt bảo trì mùa thu.

Trong khi đó, sản lượng dầu của nước này đạt kỷ lục mới hơn 13,6 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang trở lại cũng là một yếu tố tiêu cực, làm dấy lên lo ngại về khả năng suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã nhất trí sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nữa về cuộc chiến ở Ukraine, dự kiến diễn ra trong hai tuần tới tại Hungary.

Thông tin này được đưa ra sau thỏa thuận ngừng bắn giúp chấm dứt, ít nhất là tạm thời, giao tranh tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas.

Việc các xung đột địa chính trị tại Trung Đông và Ukraine hạ nhiệt đã làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung, vốn là yếu tố hỗ trợ giá dầu.

Ngân hàng Bank of America cảnh báo giá dầu Brent có thể rơi xuống dưới mức 50 USD/thùng nếu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang trong khi OPEC+ tăng sản lượng./.