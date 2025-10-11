Giá dầu thế giới rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025

Thị trường dầu thế giới khép lại tuần giao dịch với tâm lý giằng co rõ nét, khi giới đầu tư liên tục chuyển trạng thái từ kỳ vọng sang phòng thủ.

Diễn biến giá dầu không còn thuần túy bám theo yếu tố cung-cầu, mà phản ánh một thị trường ngày càng nhạy cảm trước các cú sốc chính sách và địa chính trị.

Nếu đầu tuần vẫn xuất hiện hy vọng rằng quyết định tăng sản lượng có giới hạn của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, sẽ giúp thị trường ổn định hơn, thì đến phiên cuối tuần diễn biến lập tức đảo chiều.

Tuyên bố cứng rắn từ người đứng đầu Nhà Trắng về khả năng áp thuế mới với hàng hóa Trung Quốc đã kích hoạt làn sóng bán tháo, kéo giá dầu đi xuống mức thấp nhất 5 tháng-một phản ứng mạnh mẽ của các quỹ đầu tư trước nguy cơ nhu cầu suy yếu.

Đầu tuần này (ngày 6/10), thị trường khởi sắc khi OPEC+ thông báo công bố mức tăng sản lượng tháng 11/2025 chỉ 137.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, những yếu tố cung dồi dào khác (từ Venezuela, dầu Kurd, sản lượng tăng ở Bắc và Nam Mỹ) cùng với tín hiệu rủi ro địa chính trị hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã làm mờ dần các yếu tố hỗ trợ.

Báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy sản lượng dầu của Mỹ có thể đạt kỷ lục 13,53 triệu thùng/ngày, làm gia tăng lo ngại về áp lực dư cung trong năm tới.

Giá dầu đảo chiều tăng khoảng 1%, lên mức cao nhất trong một tuần trong phiên 8/10, khi thị trường đánh giá tiến trình hòa bình ở Ukraine chưa thể nới lỏng các biện pháp trừng phạt với Nga-tức nguồn cung từ Nga có thể vẫn bị hạn chế.

Dù vậy, xu hướng giảm đã quay trở lại trong hai phiên giao dịch cuối tuần (9-10/10), sau khi Israel và phong trào Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Chuyên gia của ngân hàng UBS, Giovanni Staunovo, nhấn mạnh: “Đợt bán tháo ngày 10/10 được kích hoạt bởi thị trường chuyển sang xu hướng né tránh rủi ro sau bài đăng đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.”

Tổng thống Donald Trump vào ngày 10/10 tuyên bố không có lí do gì để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 tuần tới tại Hàn Quốc như dự kiến. Ông cho biết trong một bài đăng trên Truth Social rằng Mỹ đang tính toán việc tăng mạnh thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bài đăng của ông Trump đã khiến chứng khoán giảm 1% chỉ trong vài phút và giá vàng tăng vọt lên trên mốc 4.000 USD/ounce.

Việc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc leo thang trở lại sẽ khiến đồng USD suy yếu và tạo điều kiện thuận lợi cho các kênh đầu tư an toàn.

Kết thúc phiên này, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 2,49 USD, tương đương 3,82%, xuống còn 62,73 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 5/5.

Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ đóng cửa giảm 2,61 USD, tương đương 4,24%, xuống còn 58,90 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5/2025.

Trong ngắn hạn, một số nhà phân tích dự báo mùa bảo trì các nhà máy lọc dầu sắp bắt đầu ở Trung Đông sẽ giúp kìm hãm đà tăng giá của dầu. Bên cạnh đó, những dự đoán về khả năng nhu cầu yếu trong quý 4/2025 là một yếu tố khác hạn chế đà tăng của thị trường “vàng đen”.

Bà Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại tổ chức tài chính Phillip Nova, cho rằng trong bối cảnh thiếu vắng các yếu tố thúc đẩy đà tăng mới và triển vọng nhu cầu ngày càng không chắc chắn, giá dầu có khả năng sẽ bị kìm hãm bất chấp việc OPEC+ tăng sản lượng ở mức thấp hơn dự đoán.

Bà cho biết trên thực tế, thị trường đang dần chuyển sang giai đoạn dư thừa nguồn cung, khi nhu cầu theo mùa được dự báo sẽ giảm dần vào mùa đông và các dữ liệu vĩ mô không mang lại nhiều động lực tăng trưởng.

Trong khi đó, các nhà phân tích của ngân hàng ING cho rằng động thái này trái ngược với dự đoán của thị trường rằng nhóm này sẽ gia tăng nguồn cung mạnh mẽ hơn.

Điều này cho thấy OPEC+ vẫn thận trọng trong việc gia tăng thị phần trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong bối cảnh có những dự báo về tình trạng dư cung vào quý 4 năm nay cũng như trong năm tới.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị cũng đang nâng đỡ giá dầu, khi diễn biến xung đột giữa Nga và Ukraine đang tác động đến các tài sản năng lượng và tạo ra sự bất ổn về nguồn cung dầu thô của Nga. Các phân tích cho thấy thị trường vẫn đang theo dõi sát hai yếu tố chính: nguồn cung từ OPEC+ và diễn biến địa chính trị.

Công ty nghiên cứu thị trường BMI nhận định rằng dù thị trường kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng thêm, giá dầu chưa ghi nhận mức giảm sâu, cho thấy phản ứng hiện tại vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế thay vì dự báo.

Trong khi đó, chuyên gia Daniel Hynes của ngân hàng ANZ cho rằng nếu các rủi ro địa chính trị giảm nhiệt, thị trường có thể quay trở lại mối lo về dư cung trong thời gian tới./.

