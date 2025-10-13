Giá dầu bật tăng trở lại khi nhà đầu tư đặt cược vào đối thoại Mỹ-Trung

Giá dầu đã phục hồi một phần vào sáng 13/10 sau khi chạm mức thấp nhất năm tháng trong phiên trước đó.

Lực đẩy cho thị trường là các nhà đầu tư hy vọng các cuộc đàm phán tiềm năng giữa tổng thống Mỹ và Trung Quốc có thể làm dịu bớt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế và hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Vào lúc 8 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), giá Brent giao kỳ hạn đã tăng 87 xu (tương đương 1,39%) lên 63,60 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 59,77 USD/thùng, tăng 87 xu, hay 1,48%.

Trước đó trong phiên 10/10, giá hai loại dầu tiêu chuẩn này đã lần lượt chốt phiên giảm 3,82% và 4,24% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/5.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã bùng phát vào tuần trước sau khi Trung Quốc mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Diễn biến đó đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/10 tuyên bố áp thuế bổ sung 100% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với tất cả phần mềm quan trọng trước ngày 1/11.

Những động thái này diễn ra trước thềm cuộc gặp tiềm năng giữa hai vị nguyên thủ bên lề diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc. Đại diện Thương mại Mỹ Jamison Greer cho biết cuộc họp đó vẫn có thể diễn ra vào cuối tháng này.

Các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định câu hỏi quan trọng nhất đối với thị trường là liệu các biện pháp này cuối cùng có được thực thi hay không, khi chúng sẽ tạo những ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và đặc biệt là sản xuất công nghệ cao? Hay đây chỉ đơn thuần là những nỗ lực nhằm giành lợi thế đàm phán trước các cuộc hội đàm song phương?

Họ cho rằng kịch bản có khả năng xảy ra nhất là cả hai bên sẽ rút lại các chính sách cứng rắn nhất và tiến hành các cuộc đàm phán để gia hạn thêm thỏa thuận tạm dừng leo thang thuế quan đã đạt được vào tháng 5/2025.

Mặc dù vậy, vẫn có rủi ro căng thẳng thương mại leo thang dẫn đến các mức thuế cao hơn hoặc các biện pháp hạn chế xuất khẩu nghiêm trọng hơn, ít nhất là tạm thời./.

